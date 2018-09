Kẻ tham gia thảm án Bình Phước xin giảm án tử

Thường khóc và bỏ bữa sau khi nhận án tử hình, Tiến - người cùng Nguyễn Hải Dương giết 6 người gia đình ở Bình Phước - làm đơn kháng cáo.

Ngày 24/12, luật sư Lê Văn Nam - người bào chữa chỉ định cho Vũ Văn Tiến - cho biết thân chủ của ông đã làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao xin giảm nhẹ hình phạt vì mức án tử hình là quá nặng.

"Bản thân tôi sau thời gian phạm tội và bị giam giữ cảm thấy ăn năn vô cùng. Mong muốn có được cơ hội tiếp tục sống để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra", Tiến viết trong đơn.

Bị cáo Tiến khóc tại phiên xử sơ thẩm hôm 17/12.

Theo ông Nam, hậu quả vụ án và nỗi đau để lại cho gia đình bị hại là rất lớn, không thể nào bù đắp được nhưng trong diễn biến của vụ án hy vọng Tòa Cấp cao xem xét đến hoàn cảnh phạm tội của Tiến. Từ khi nhận án tử hình, Tiến suy sụp tinh thần, bỏ ăn và thường xuyên khóc.

"Tiến là người hiền lành, do bản lĩnh không vững nên bị Dương lôi kéo. Quá trình gây án Tiến nhiều lần khuyên Dương dừng tay và đòi bỏ về nhưng do bị khống chế về tinh thần nên mới cùng tham gia. Ngay cả bị hại Mỹ là một người to cao và từng là võ sư, nhưng khi ông tháo được dây trói bỏ chạy ra đến cửa bắt gặp Dương và bị anh ta trừng mắt khống chế cũng không thể thoát được", luật sư Nam nói và cho rằng những tình tiết giảm nhẹ này chưa được tòa sơ thẩm ghi nhận.

Là người nhận hình phạt thấp nhất trong vụ án, Trần Đình Thoại cũng làm đơn kháng cáo. Trong khi đó, luật sư Hoàng Kim Vinh - người bào chữa chỉ định cho Nguyễn Hải Dương cho biết thân chủ "chấp nhận hình phạt cao nhất mà tòa sơ thẩm đã tuyên". Tuy nhiên, hiện chưa hết thời hiệu kháng cáo (15 ngày sau khi tuyên án) nên có thể Dương sẽ thay đổi quyết định trong những ngày cuối.

Dương (giữa) và hai đồng phạm tại phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Dương mang lòng hận thù với gia đình ông Mỹ - đại gia ngành gỗ ở Bình Phước - do bị ngăn cấm tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ). Hắn nảy sinh ý định giết cả nhà ông này để cướp tài sản. Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng vẫn mua dao cho Dương.

Dương sau đó lôi kéo Tiến hỗ trợ mình nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia cho Tiến một phần. Rạng sáng 7/7, cả hai đột nhập biệt thự lần lượt sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) Dương dỗ ngủ ngon trước khi bỏ trốn.

Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Sau một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại. Với hành vi này, cả 3 bị truy tố về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hôm 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án tử hình; Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) 16 năm tù.

