Kẻ giết người bị lộ vì dùng chứng minh thư giả

Dùng chứng minh thư giả, kẻ giết người hai năm trước ở Hưng Yên bị công an tại Nghệ An vạch mặt.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay, Lương Văn Nhân (32 tuổi), trú tại huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), kẻ trốn truy nã về tội giết người, đã bị công an thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp với công an xã Nghi Đức bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an xã Nghi Đức (thành phố Vinh) và công an thành phố Vinh phát hiện một người lạ mặt thường giao lưu và ở qua đêm với một số người tại địa bàn nên tổ chức kiểm tra giấy tờ. Bị kiểm tra, người này cung cấp chứng minh thư mang tên Nguyễn Hữu Hiệp, trú tại tỉnh Thái Binh. Tuy nhiên cảnh sát xác định đây là chứng minh thư bị làm giả.

Nhiều giờ đấu tranh, người này khai tên thật là Lương Văn Nhân (32 tuổi), trú xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Cách đây một năm rưỡi, đêm 22/1/2017, tại một nhà hàng ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nhóm công nhân của một công ty tổ chức hát karaoke trong lễ liên hoan tất niên thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của hàng. Ẩu đả xảy ra giữa hai bên, Lương Văn Nhân được xác định đã cầm dao đâm một nhát trúng ngực một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Nhân trốn khỏi địa phương. Tháng 2/2017, công an Hưng Yên truy nã Nhân.

Làm việc với công an, Nhân khai sau khi gây án hắn thay tên đổi họ lưu lạc tại nhiều tỉnh thành để mưu sinh, giao lưu với nhiều kẻ cộm cán ở địa phương để che đậy thân phận. Nhân cũng từng có một tiền án liên quan tới ma túy.

Công an thành phố Vinh đã bàn giao nghi can cho công an tỉnh Hưng Yên thụ lý theo thẩm quyền.