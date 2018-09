Hùng khai 'tiện tay chém chết cháu bé rồi bỏ chạy'

Cảnh sát cho hay tung tích của Hùng được phát hiện nhờ việc sáng nay một người dân báo khi đi vào nương thấy một chiếc bật lửa mới trên đường.

Khi bắt Đặng Văn Hùng, nghi can giết 4 người ở Yên Bái, công an thu trên người anh ta duy nhất một chiếc bật lửa. Trong người của Nguyễn Thị Hán (người tình hơn Hùng 10 tuổi) có 25.000 đồng.

Nghi can Hùng khi bị bắt.

Theo Công An Nhân Dân, Hùng khai nhận: "Chiều hôm 12/8, từ nhà ở thôn 16 tôi lên lán tìm anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Sau đó tôi và anh Long đã cãi nhau. Tôi đã dùng chân đá vào đầu anh Long mấy cái, thấy thế chị Hoa (vợ anh Long) hét lên: Sao lại đánh chồng cháu, sau đó chị Hoa có lấy điện thoại gọi điện về cho bố. Anh Long bị đánh bỏ chạy, tức giận, tôi lấy dao chém nhiều nhát làm anh Long gục xuống, tôi đuổi theo chém chết chị Hoa rồi quay về lán hai dì cháu Hà đang ở. Tôi thấy Hà nói gì đó không rõ, tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến Hà gục xuống, thấy con anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé rồi bỏ chạy. Tôi về nhà lấy 2 khẩu súng kíp lên nương gặp Hán và nói: "Anh vừa chém chết cả nhà Long rồi, cùng anh bỏ trốn thôi". Sau đó chúng tôi chạy vào rừng...".

Hán khai: "Tôi hỏi tại sao lại giết nhà anh Long (vì tôi còn là em cô họ anh Long). Hùng bảo: "Không phải việc của em. Em báo Công an là anh giết luôn". Tôi sợ hãi không dám hỏi thêm nữa".

Khi bị bắt, trong người Hán, người yêu của Hùng, chỉ có 25.000 đồng.

Hán khai báo tại cơ quan công an, trong suốt những ngày chạy trốn, chẳng có gì ăn, đói thì ăn cây chuối rừng, khát nước thì uống nước suối, ngủ vạ vật ở khe núi. Nhưng ngủ không được vì sợ. Khi Hán đang nấp ở đường thì nhìn thấy các công an. Sau đó rất nhanh công an phát hiện ra và ập đến bắt giữ cả hai. Hán bị bắt trước Hùng.

Công an khẳng định Hùng là nghi can gây án duy nhất. Việc truy tìm con dao gây án và hai khẩu súng hắn mang theo lúc lẩn trốn đang được tiến hành.

Về thông tin nạn nhân Long có 60 triệu đồng, tiền vừa bán lợn gà, song hiện không tìm thấy, cơ quan điều tra cho hay sẽ tiếp tục xác minh.

Hiện vụ án đã được khởi tố về hành vi giết người.

VnExpress