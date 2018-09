Hot boy chuyên cướp xe máy, tàng trữ ma túy đá

Bị công an bắt giữ về hành vi cướp xe máy, Du Hoàng Vũ lộ thêm việc đang giấu nhiều gói ma túy đá ở nhà.

Du Hoàng Vũ tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tạm giữ Du Hoàng Vũ (tên gọi khác là Thọ, 22 tuổi, ngụ Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trong quá trình kiểm tra nhà của Vũ trên đường Bình Giã, Công an TP Vũng Tàu phát hiện 8 gói ma túy đá. Vũ khai nhận số ma túy trên mua của một người tên Bi (chưa rõ lai lịch) với số tiền 3,8 triệu đồng.

Ban đầu khi mua số ma túy trên, tên Bi chỉ đựng trong một bịch nilon lớn, sau đó Vũ mang về nhà chia thành nhiều túi nhỏ để sử dụng.

Số ma túy đá Vũ giấu trong nhà.

Trước đó, tối 19/5, Vũ đi trên chiếc xe màu đỏ thì thấy một người phụ nữ đi xe ga màu trắng từ trong hẻm đường Trương Công Định ra. Vũ liền ép xe người phụ nữ trên rồi cướp xe máy của nạn nhân và bỏ chiếc xe máy của Vũ lại hiện trường.

Chiếc xe Vũ cướp của người phụ nữ đi đường bị cướp và xe của Vũ.

Ngay sau đó, nạn nhân đã tới cơ quan công an để trình báo việc mình bị một kẻ dùng dao khống chế để cướp xe máy.

Theo Người Lao Động