Hồi ký của cô gái từng bị 12 gã đàn ông cưỡng hiếp một đêm

Nằm dài trên chiếc giường bẩn thỉu, bên cạnh là hộp khăn giấy, một gói giấy ướt và chai rượu vodka, Taylor Edison đang chờ đợi người đàn ông tiếp theo bước vào phòng. Ở tuổi 12, cô bé Taylor, người mắc chứng Asperger (rối loạn tự kỷ), đã bị hàng chục gã đàn ông cưỡng hiếp chỉ trong một đêm sau khi được một gã mà cô bé tin tưởng dẫn mối.

Những người đàn ông này xếp thành hàng dài bên ngoài phòng ngủ của cô bé chờ tới lượt mình. Họ quan hệ tình dục với em mà không sử dụng bao cao su hay nói với em một lời. Khi đã xong việc, họ rời đi để nhường chỗ cho người kế tiếp.

Một số rất ít kẻ cưỡng hiếp Taylor lí nhí xin lỗi, đôi khi là vuốt tóc hay hôn lên trán cô bé lúc họ trèo lên thân hình bé nhỏ của em. Trong những năm sau đó, Taylor luôn cảm thấy sợ hãi nếu chẳng may bắt gặp các "khách hàng" đi lại trong thị trấn, lái taxi hay dạo quanh các cửa hàng cùng với gia đình họ.

Là một người mắc chứng Asperger, từ bé Taylor đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với xã hội. Khi lớn lên, cô bé khó kết bạn và cũng không biết diễn đạt cảm xúc của mình ra sao, trong khi mẹ cô, người "đã có đủ những rắc rối cần phải giải quyết" lại không dành nhiều thời gian bên con gái mình.

Điều này đồng nghĩa với việc Taylor trở thành mục tiêu dễ bị những kẻ xấu lạm dụng. Chúng giả vờ làm bạn trước khi liên tục cưỡng hiếp cô bé và dắt mối em cho kẻ khác. Thời điểm đó Taylor, người hai lần bị sẩy thai khi chưa tới 13 tuổi, đã tin rằng bọn tấn công là bạn mình, điều mà cô bé luôn khao khát có được.

Trong cuốn sách "I Know What You Are" xuất bản hôm 13/2, Taylor kể rằng cô quen chàng trai 18 tuổi người châu Á tên Naseer từ năm 12 tuổi. Naseer khi đó làm việc trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh địa phương.

"Anh ta luôn đứng bên ngoài cửa hàng và cố gắng bắt chuyện với tôi", Taylor, hiện 22 tuổi, kể. Trong lần hẹn hò đầu tiên, Naseer lái xe chở Taylor và nói muốn làm "chuyện ấy" với cô. Nhưng vì đang trong thời kỳ đèn đỏ, Taylor từ chối. "Anh ta bắt đầu rêu rao với bạn bè mình rằng tôi không phải là con gái, thậm chí còn lấy tôi ra làm trò đùa suốt một thời gian".

Trong thời gian gặp gỡ Naseer, Taylor cũng hẹn hò với một chàng trai 17 tuổi khác là Karim, người đang theo học tại một trường đại học ở Anh. Karim luôn đứng lên bảo vệ Taylor khi cô bị người khác chọc ghẹo. Sau khi ngủ với nhau, cô bé 12 tuổi tiết lộ với mẹ rằng cô đã quan hệ tình dục.

"A a a, cuối cùng cô con gái nhỏ của tôi cũng đã lớn" - đó là phản ứng của mẹ Taylor khi nghe tin. Bà dẫn con tới phòng khám để được kê thuốc tránh thai. Bác sĩ lo lắng liệu có phải cô bé bị tấn công tình dục, nhưng cả hai mẹ con không tiết lộ gì. Tuy nhiên, Taylor lại không bao giờ uống thuốc.

Ở tuổi 12, Taylor mang thai lần đầu do bị Saleem, một người bạn của Naseer, cưỡng hiếp. Sau khi biết chuyện, Saleem đã chuốc vodka cho Taylor say không biết trời đất, và cô bắt đầu bị chảy máu rồi sẩy thai.

Taylor Anderson kể về ký ức kinh hoàng trong cuốn sách vừa xuất bản. Ảnh: Harper Element

Một thời gian sau, Naseer dẫn Taylor tới căn hộ của Saleem, ép buộc cô vào. Tại đây, cô thấy cả một hàng dài đàn ông đang đứng chờ ở cầu thang. Từ đó cho đến 6 tháng sau, mỗi đêm cô đều bị chuốc rượu rồi bế vào phòng ngủ. Sau mỗi lần bị cưỡng hiếp, Taylor lại nốc một ngụm rượu.

Khi đó, nhiều người trong số các "khách hàng" của Taylor là những kẻ tị nạn, họ không có tiền để trả cho cô, thay vào đó là một túi cỏ dại hay chai vodka. "Tôi không nhớ rõ nhiều về thời gian đó. Lúc nào tôi cũng say bí tỉ", Taylor nói.

Taylor mang thai lần hai trước khi tròn 13 tuổi và mất đứa bé khi một gã đàn ông đẩy cô ngã từ cầu thang xuống vì không chịu ngủ cùng hắn.

Taylor lúc này đã nghỉ học, cô có một chiếc laptop được sử dụng với mục đích tự học tại nhà. Cuối cùng, từ một cô gái bé nhỏ, ngây thơ, cô trở nên dữ dằn hơn, không kẻ nào tin rằng Taylor sẽ tiếp tục im lặng sau khi bị chúng lạm dụng.

Năm 14 tuổi, Taylor kết bạn với một chàng trai 21 tuổi và được anh ta thuyết phục đi học trở lại. Ở tuổi 16, Taylor đính hôn với Baashir và mang thai một năm sau đó. Không lâu trước khi đám cưới diễn ra, Taylor gặp vài vấn đề về tinh thần, cô thấy mình trở nên hung hăng hơn. Sinh con xong, Taylor mắc chứng trầm cảm, trong khi chồng thường xuyên ăn trộm tiền cô để đi mua ma túy, thuốc phiện. Hắn còn siết cổ cô trước mặt con, khiến đứa trẻ bắt chước hành động đó với một đứa bé khác ở trường mầm non.

Sau chuyện này, Taylor bắt đầu phản kháng. Quyết tâm tạo dựng một tương lai an toàn cho mình và con, cô tìm gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý và dần dần đã biết quản lý tinh thần cũng như cuộc sống của mình. Hiện cô cùng con rời khỏi nhà mẹ và đang theo học tại một trường đại học.

(Theo Mirror)