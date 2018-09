Học sinh lớp 6 bị đình chỉ vì không mặc áo khoác vào ngày 30 độ C

Nam sinh cảm thấy như muốn ngất đi khi phải mặc áo đồng phục dưới trời nóng nên đã vào trường với chiếc áo cầm trên tay.

Reece Wolfe, 12 tuổi, sống tại Hull, Yorkshire, Anh cùng 2 học sinh nữa đã bị Học viện Kingswood đuổi về nhà do có hành vi từ chối mặc áo khoác đến trường vào hôm 19/6, ngày thời tiết ngoài trời lên đến 30 độ C, The Sun đưa tin.

Reece Wolfe đã từ chối mặc áo khoác khi đến trường vào hôm thời tiết nắng nóng. Ảnh: SWNS.

Reece Wolfe cho biết em cảm thấy khó chịu và như muốn ngất đi do thời tiết nóng bức. “Khi đi đến tầng 2, thầy giáo đã yêu cầu cháu mặc áo khoác đồng phục vào nhưng cháu từ chối vì mẹ nói cháu có thể cởi nó ra, chiếc áo khiến cháu thấy rất mệt. Thầy bắt đầu nói nếu không mặc áo, cháu sẽ bị phạt và cuối cùng thì bị đuổi về”.

Leanne Monkman, mẹ của Reece, phát biểu: “Tôi rất bức xúc, tôi nghĩ việc đó là sai trái trong cái thời tiết này. Chiếc áo khoác có thể khiến bọn trẻ bị bệnh".

Về phía học viện, hiệu trưởng Dale Jackson tuyên bố: “Không có học sinh nào bị đình chỉ vi không mặc áo khoác hết. 3 học sinh phải trở về nhà là do cách các em cư xử, điều này không được chấp nhận tại học viện của chúng ta. Quy định yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục khi đi lại trong trường bao gồm hành lang và các không gian mở. Các em hoàn toàn có thể cởi áo khoác trong lớp học, giờ ăn và khi ra ngoài trường”.

Tình trạng kể trên cũng diễn ra tại một số trường học ở Anh, điều này khiến các bậc phụ huynh tỏ ra không mấy hài lòng. Một bà mẹ có 2 con cũng bị tạm thôi học do không mặc áo khoác đồng phục đến trường chia sẻ: “Trong thời tiết này, việc bắt bọn trẻ mặc đồng phục là không tốt cho sức khỏe. Các giáo viên được diện những bộ đồ thoải mái sau đó giảng dạy cho bọn trẻ rằng nếu chúng cởi bỏ đồng phục là vi phạm quy định, thật không công bằng. Không phải trách nhiệm của trường học là bảo đảm an toàn và đem đến hạnh phúc cho bọn trẻ ư?”.

Thảo Nhi