Hào Anh được đề nghị giám định tâm thần

Cho rằng Hào Anh từng có thời gian dài bị ngược đãi dẫn đến sang chấn tâm lý, luật sư của cậu đề nghị giám định tâm thần cho thân chủ.

Ngày 27/7, luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Đoàn luật sư TP HCM), người bào chữa miễn phí cho Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh, 19 tuổi) trong vụ Trộm cắp tài sản đã có văn bản đề nghị Công an và VKSND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) giám định tâm thần pháp y đối với Hào Anh để làm căn cứ xem xét truy tố.

Lý‎ do luật sư Lộc đưa ra bởi Hào Anh từng sang chấn tâm lý‎ do bị ngược đãi khi làm việc tại trại giống tôm Giang – Thơm ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vào năm 2010. Trước đây Tổ chức giám định tâm thần pháp y tỉnh Cà Mau đã thăm khám và chẩn đoán Hào Anh bị rối loạn nhân cách dạng bùng nổ. Bác sĩ L‎y‎ Văn Út, trưởng tổ chức giám định thâm thần pháp y Cà Mau là người đã trực tiếp điều trị cho Hào Anh.

Theo lãnh đạo công an huyện Đơn Dương, quá trình điều tra vụ án đã hoàn tất từ giữa tháng 6. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án qua VKS cùng cấp để tiến hành truy tố Hào Anh về tội "Trộm cắp tài sản".

Hào Anh tại công an huyện Đơn Dương.

"Quá trình xét hỏi điều tra tại công an huyện, Hào Anh đều tỏ ra bình thường, không có dấu hiệu bất thường hay biểu hiện về bệnh thần kinh. Tuy nhiên, do bị can hối lỗi, ăn năn và thành khẩn khai báo nên trong kết luận điều tra chúng tôi có đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can này", cán bộ điều tra huyện Đơn Dương cho biết.

Theo hồ sơ vụ án, Hào Anh và một người em bà con tên Phan Thảo Duy (20 tuổi) từ Cà Mau lên huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) xin việc làm từ đầu năm. Cậu này làm cho một cơ sở nước chấm ở xã Lạc Xuân còn Duy làm cho một doanh nghiệp gần đó.

Đêm 15/5, Hào Anh và Thảo Duy rủ nhau trộm máy tính của cơ sở nơi Hào Anh làm việc với mục đích để chơi game. Tuy tài sản bị mất không lớn nhưng trong máy có nhiều dữ liệu quan trọng nên chủ cơ sở nước chấm nơi Hào Anh làm việc đã báo cảnh sát.

Ngày 16/5, Hào Anh không đến cơ sở làm việc. Công an kiểm tra phòng trọ của cậu này thì phát hiện chiếc màn hình máy tính. Hào Anh đã thừa nhận việc trộm cắp và bị công an tạm giam để điều tra cùng em họ.

Hào Anh được dư luận quan tâm vì quá khứ bị hành hạ cùng với những chiêu trò quậy phá sau khi được giải cứu.

Theo đó, bảy năm trước, Hào Anh làm thuê tại trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Cậu bé 14 tuổi nhiều lần bị ông bà chủ ép uống nước tiểu, dùng kìm kẹp môi, đũa than nóng chích vào người... Hai năm sau, Hào Anh được giải cứu đưa đi điều trị với thương tích gần 70%.

Khi vụ án khép lại, Hào Anh vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau sống một thời gian rồi về ở với mẹ trong căn nhà trọ ở phường 8, TP Cà Mau. Nhiều tháng theo cha dượng làm thợ mộc và phụ bán cà phê ở Đầm Dơi, đầu năm 2013, cậu xin làm bốc vác cho một công ty lương thực với lương công nhật 100.000-130.000 đồng, sau đó bị công an địa phương tình nghi trộm cắp tài sản.

Được giải oan, Hào Anh đi học hớt tóc. Khi tròn 18 tuổi, cậu nhận được toàn bộ hơn 700 triệu đồng mà nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau đó cậu về khóm 4, phường 8, TP Cà Mau mua đất cất nhà hết 300 triệu. Số tiền còn lại không bao lâu sau đã bị thanh niên này "nướng" vào các cuộc ăn chơi thâu đêm.

Tháng 8/2014, khi xài hết tiền, Hào Anh về đập phá đồ đạc và đuổi mẹ ruột Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Xuân Hùng (cha dượng) ra khỏi nhà. Công an phường 8 đã ra quyết định xử phạt Hào Anh 200.000 đồng về hành vi trên.

VnExpress