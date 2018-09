Hành trình thành nhà thiết kế thời trang của cô gái bị Down

Từng bị các trường đại học từ chối vì bệnh Down, Isabella vẫn theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Isabella chứng tỏ mình là một người có đam mê và có năng lực. Ảnh: Hellogiggles

Isabella Springmühl, cô gái 19 tuổi người Guatemala, có niềm đam mê thiết kế quần áo cho những con búp bê của mình từ năm lên 6. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trung học vào năm ngoái, Isabella nộp hồ sơ vào các trường đại học, chuyên ngành thiết kế, nhưng hai trong số các trường này từ chối vì lý do cô bị bệnh Down.

"Họ nói với tôi là 'Không, điều này là không thể'", cô gái trẻ nhớ lại.

Tuy nhiên, Isabella vẫn không từ bỏ ước mơ và quyết định thiết kế những bộ trang phục vừa thoải mái, vừa hợp thời trang cho những phụ nữ mắc bệnh Down như mình. Đầu năm nay, Isabella trở thành nhà thiết kế bị Down đầu tiên xuất hiện ở Tuần lễ Thời trang London. Tháng tới, cô sẽ bay tới Rome, Italy, để giới thiệu các thiết kế của mình, lấy cảm hứng từ các loại vải truyền thống của Guatemala.

Ngoài việc theo đuổi niềm đam mê, Isabelle cũng hy vọng trường hợp của cô sẽ giúp thay đổi cách nhìn nhận của mọi người trong xã hội đối với người bị Down.

"Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người, muốn họ hãy nhìn ra xung quanh và thấy tôi, thấy được trái tim tôi, một cô gái mắc hội chứng Down nhưng không sợ hãi điều gì và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đã đề ra", cô gái trẻ nói.

Isabella với mẫu áo bò thêu tay, một sản phẩm do cô thiết kế. Ảnh: Facebook

Theo Social Feed, bà ngoại của Isabella cũng từng là một nhà thiết kế thời trang, người sáng lập ra chuỗi thời trang Xjabelle, và cô cũng luôn mơ ước sẽ nối gót bà. Isabel Tejada, mẹ của thiếu nữ trẻ, cho biết từ nhỏ, con gái cô đã rất thích vẽ và thiết kế.

"Con bé dành hàng giờ liền để xem những cuốn tạp chí thời trang và tập vẽ trên giấy", cô kể.

Một ngày nọ, Isabella xin mẹ mua một ít vải để cô bé tự làm ra những chiếc váy cho 16 con búp bê. Các thiết kế của Isabella bắt đầu thu hút sự chú ý của người dân địa phương, và đến năm ngoái, cô có cơ hội được trưng bày các tác phẩm của mình ở Museo Ixchel, Guate Extaordinaria. Toàn bộ thiết kế đều được bán rất nhanh. Sau đó, Cecilia Santamarina de Orive, quản lý chương trình International Fashion Showcase ở Tuần lễ Thời trang London đã gửi thư mời Isabella tới tham dự sự kiện này hồi tháng 1/2016.

"Tôi muốn được vào đại học nhưng tất cả cửa vào đều bị họ đóng lại ngay trước mặt mình. Cảm ơn Chúa khi tôi được Cecilia trao cho cơ hội. Bà ấy đã nhìn sâu vào trái tim tôi và nhận ra giá trị con người tôi", Isabella nói.

Từ sau show diễn ở London, Isabella đã tìm được một ngôi trường ở địa phương để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang. Hiện tại cô gái nỗ lực thực hiện "Down to Xjabelle", một dự án thời trang tiếp nối chuỗi hệ thống của bà ngoại, trong đó tập trung vào các sản phẩm cho người bị Down.

"Thật khó khăn, bởi chúng tôi có cơ thể khác biệt, cá tính và kích thước cơ thể cũng khác biệt", Isbella giải thích. "Đó chính là lý do vì sao tôi nghĩ đến dự án này", Isabella nói.

Cô gái trẻ cũng hy vọng những người bạn mắc bệnh Down giống mình sẽ sớm nhận ra khả năng thực sự của bản thân.

"Tôi muốn nhắn gửi tới họ một thông điệp, đó là đừng sợ hãi bởi những người như chúng ta là khác biệt. Tôi muốn những người bị Down khác đừng từ bỏ, hãy chiến đấu để đạt được ước mơ của mình", cô nói.

Hướng Dương