Hai thanh niên đẩy CSGT ra lề đường cho xe tải chạy trốn

Nam cảnh sát giao thông bị hai thanh niên giằng co, kéo đẩy vào lề đường để cho xe tải chạy thoát.

Hai thanh niên giằng co, kéo đẩy cảnh sát giao thông vào lề đường. Ảnh chụp từ clip

Sáng 28/12, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ một chiếc xe tải và phối hợp với công an phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội làm rõ những người chống người thi hành công vụ, giằng co với một cảnh sát giao thông.

Theo nhà chức trách, chiều 26/12, cảnh sát giao thông Đội 6 phát hiện một xe tải làm rơi đất đá nên yêu cầu dừng xe xử lý nhưng tài xế bất tuân lệnh.

Ít phút sau, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo kính đen đi xe máy đến dừng giữa đường, rồi lao ra xô đẩy một cảnh sát giao thông, ép vào lề đường. Một người nữa xuất hiện, cùng với nam thanh niên mặc áo đen giằng co, kéo tay cảnh sát tạo điều kiện cho tài xế lái xe tải dời đi.

Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6, chiếc xe tải sau đó chạy được một đoạn thì bị tổ công tác dừng, còn hai người lạ mặt tẩu thoát. Về hành vi của tài xế xe tải, đội 6 đã lập biên bản tạm giữ vì các lỗi che phủ bạt vẫn để đất đá rơi xuống đường, không chấp hành yêu cầu kiểm tra và không xuất trình được đăng ký xe.