'Góc tối' của ngành phim khiêu dâm Nhật Bản

Nhiều nữ diễn viên bị ép phải liên tục quan hệ tình dục không an toàn, thậm chí bị cưỡng hiếp tập thể trong lúc đóng phim.

Các nữ diễn viên khiêu dâm vẫy tay chào người hâm mộ trong hội chợ đồ chơi tình dục năm 2014 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Phim khiêu dâm hiện rất phổ biến ở Nhật Bản, nơi một số nữ diễn viên trở nên nổi tiếng tới mức còn được xuất hiện trong các chương trình trò chuyện trên truyền hình hoặc được mời bình luận trên các tạp chí hàng tuần.

Tuy nhiên, mặt tối của ngành công nghiệp này hiếm khi được bàn luận một cách cởi mở, đặc biệt là quyền lợi của chính những người đang hằng ngày làm việc.

Với mục đích phơi bày những mặt tiêu cực trên, một nhóm các nhà vận động và luật sư đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố những phát hiện mà họ tìm thấy từ cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 6 tháng, được thực hiện vào năm ngoái.

Tại cuộc họp báo, hơn 130 vụ việc trong vòng 4 năm qua thu hút sự chú ý, trong đó hầu hết các cô gái trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ do bị xâm hại tình dục trong lúc đóng phim khiêu dâm. Các nạn nhân cho hay họ bị ép phải liên tục quan hệ tình dục không an toàn, thậm chí bị cưỡng hiếp tập thể trong khi đóng phim. Phần lớn các vụ việc xảy ra đều do bị cưỡng bức hoặc gian lận trong lúc ký kết hợp đồng. Đôi khi các cô gái chưa đến tuổi thành niên cũng trở thành mục tiêu bị lạm dụng.

Thông thường bọn môi giới sẽ tiếp cận các cô gái trẻ trên phố, giả vờ đang tìm kiếm người mẫu và dụ họ ký hợp đồng. Khi nạn nhân phát hiện ra trò lừa bịp này và muốn hủy hợp đồng thì lại bị dọa sẽ kiện ra tòa. Cuối cùng họ phải nhượng bộ và làm theo ý chúng.

Tháng 9 năm ngoái, tòa án Tokyo bác bỏ đơn kiện do một công ty sản xuất phim người lớn tố cáo một cô gái ngoài 20 với hy vọng sẽ được bồi thường 24 triệu yên Nhật do cô này tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Từng là một nhân vật có tài năng, triển vọng trên truyền hình, cô gái quyết định hủy hợp đồng sau khi bị công ty này ép phải tham gia một số hoạt động khiêu dâm dù vẫn đang tuổi vị thành niên.

"Các cô gái bị ép phải diễn xuất trong những bộ phim mang nội dung lạm dụng tình dục, ngược với mong muốn của họ", Yukiko Tsunoda, một trong số các luật sư, cho hay.

Nhóm các nhà vận động và luật sư trên nói thêm họ thấy lo ngại khi ngày càng nhiều cô gái trẻ, mới ngoài 20, thậm chí cả các chàng trai trẻ, cũng tìm đến họ nhờ giúp đỡ. Ít nhất một cô gái đã tự tử sau khi bị mấy người đàn ông nhốt vào phòng nhỏ, ép ký hợp đồng.

"Dường như mọi người đều tưởng các cô gái này đồng ý đóng phim khiêu dâm", Hiroko Goto, giảng viên luật tại trường đại học Chiba, nói. "Nhưng đôi khi họ chỉ tuổi vị thành niên hoặc mới ngoài 20, vẫn chưa được công nhận quyền lợi trong xã hội. Họ bị những kẻ có tiền, có quyền biến thành con mồi".

Nhóm các nhà hoạt động trên cho biết họ đang gây sức ép lên chính phủ nhằm tăng cường giám sát đối với ngành công nghiệp phim người lớn, đồng thời hạn chế các lỗ hổng về pháp lý đã cho phép những vụ lạm dụng tình dục như thế xảy ra.

Mỗi năm, ngày công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản thu về 500 triệu yên (4,4 tỷ USD) lợi nhuận và cho ra đời khoảng 20.000 bộ phim sex.

Luật sư Tsunoda nhận định đây là ngành tạo ra "lợi nhuận khủng", đồng thời nói thêm "có nhiều người sẵn sàng mua những bộ phim có chứa cảnh bạo hành tình dục kinh khủng như một cách tiêu khiển".

Hướng Dương

(Theo AFP)