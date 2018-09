Gần 40 'quý bà' đánh bạc trong căn biệt thự

Ập vào căn biệt thự ở Hải Phòng, cảnh sát phát hiện gần 40 phụ nữ đang đánh bạc ở tầng 3 thâu đêm suốt sáng.

Ngày 22/12, thượng tá Lê Hồng Thắng (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội, Công an Hải Phòng) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá sới xóc đĩa do Trần Đức Thông (49 tuổi, Thông “Vổ”) tổ chức tại biệt thự ở xã Đại Bản, huyện An Dương. Hàng trăm triệu đồng bị thu tại hiện trường.

Chiếc ôtô biển xanh được Thông dùng đưa đón con bac.

Thông cùng hơn 40 phụ nữ đến Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang xác minh chiếc ôtô biển xanh được Thông dùng đưa đón người đánh bạc.

Gần 40 "quý bà, quý cô" tham gia đánh bạc tại nhà Thông.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 21/12, Công an Hải Phòng ập vào căn biệt thự của Thông, bắt quả tang gia chủ đang tổ chức đánh bạc với nhiều "quý cô, quý bà" trên tầng 3.

Thông có tiền án về tội Đánh cờ bạc. Nhằm "qua mặt" nhà chức trách, Thông đề nghị người đến đánh bạc gửi ôtô, xe máy tại một điểm trên quốc lộ 5, sau đó bố trí xe 16 chỗ chở đến nhà mình.

Việc đánh bạc diễn ra thâu đêm, suốt sáng, với nhiều dịch vụ được phục vụ tại chỗ.

Ngôi biệt thự của Thông dùng để tổ chức đánh bạc.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

VnExpress