Đường đời bất hạnh của doanh nhân Hà Linh

Ít ai biết bà Linh từng mất con trai trong một tai nạn đau lòng, khi tài xế gia đình lùi xe không cẩn thận, cán chết bé ngay trong sân nhà.

Hơn 2 tháng trôi qua, kể từ ngày nữ doanh nhân ngành trà Lâm Đồng - Hà Thúy Linh (sinh năm 1970) bị sát hại tại Trung Quốc, khi bà đang có chuyến công tác tại tỉnh Quảng Đông. Gia đình, người thân của bà trông ngóng từng ngày, nhưng đến nay, xác nạn nhân vẫn chưa được đưa về nước.

Bà Hà Thúy Linh quê tỉnh Đồng Tháp, là con thứ 7 trong gia đình có 9 anh chị em, hầu hết đều làm nông dân, buôn bán nhỏ lẻ, duy nhất có bà thành đạt: ở biệt thự, đi xe hơi sang, làm chủ một công ty lớn, uy tín trên thương trường, được nhiều người quý mến.

Khi vừa đến tuổi trưởng thành, không cam tâm như chúng bạn, bỏ học sớm lấy chồng rồi miệt mài đồng ruộng, sông nước kiếm cơm ăn áo mặc, lo chuyện chồng con, bà đến TP Đà Lạt lập nghiệp.

Sau đó, bà theo học đại học kinh tế TP HCM. Ra trường, bà trở về Đà Lạt, xin vào làm việc ở Sở văn hóa du lịch Lâm Đồng. Bà mê học tiếng Hoa và sau đó quen một người đàn ông Đài Loan tên Lin Chin Chuang hơn 14 tuổi, vào năm 1998.

Ông Lin khi đó có vợ, 2 con ở Đài Loan. Từ năm 1993, ông này cùng 2 người bạn đến TP Đà Lạt làm ăn. Một người tách ra làm ngành hoa, ông và một người bạn lập công ty trà ở xã Xuân Trường - Cầu Đất, TP Đà Lạt.

Nữ doanh nhân Hà Linh.

Theo một nguồn tin, vợ ông chấp nhận cho chồng đến Việt Nam làm ăn, thậm chí lấy vợ hai, nhưng luôn phải coi vợ cả và con cái là gia đình chính thức, nhất nhất mọi việc đều theo “chỉ đạo” của bà cả.

Biết rõ mối quan hệ tình cảm giữa ông Lin và bà Linh, vợ ông không một lần tìm đến họ ghen tuông. Năm 1999, ông Lin và bà Hà Linh làm đám cưới tại quê Đồng Tháp, sau đó chung sống và làm việc tại xã Cầu Đất. Năm 2002, cả hai tách ra thành lập công ty riêng. Việc kinh doanh của công ty mới này của vợ chồng bà Hà Linh khá thành công.

Tuy nhiên, vì ông Lin chưa ly dị vợ, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, không ít lần ông này đánh đập vợ hai thâm tím. Một người thân trong gia đình bà Linh kể: "Có lần, ngay sáng mùng Một Tết, bà Linh tâm sự, đêm giao thừa bị chồng đánh dã man, thâm tím mặt mày. Vậy nhưng khi gia đình tới thì chỉ một mình ông Lin xuống tiếp, nói vợ mình đang ngủ. Bà Linh vì không muốn ngày đầu năm mới để người nhà phải buồn chuyện gia đình mình nên cũng im lặng ở trên lầu mà không xuống.

Một người thân khác của bà Linh cho biết, nhiều lần chứng kiến ông Lin đánh vợ. Có lần ông còn dùng tay bóp cổ bà Linh. “Chuyện vợ chồng mà, sao tránh khỏi xô xát. Nhưng ông này là kẻ bạo lực, gia trưởng. Chị tôi luôn nhịn nhục, chiều theo ý chồng mà chẳng được chồng thương. Chị có tính sĩ diện, chuyện bị chồng đánh, chị ấy thường giấu nhẹm, không nói với ai, không muốn bị người khác dị nghị. Ông Lin tiếng là chồng chị Linh nhưng luôn tỏ vẻ kể cả, bề trên. Ông ấy lạnh lùng, giữ khoảng cách, lấy vợ chỉ biết vợ thôi, không bao giờ thăm hỏi, lễ giáo gì với cha mẹ vợ và những người thân bên vợ, luôn thể hiện là ông chủ công ty, ăn uống đều ở ghế trên, riêng một mình, hãn hữu mới có vợ con ngồi cùng", những người chị em của bà Linh kể.

Biết tính ông như vậy, gia đình bà Linh đều lo làm ăn riêng, không chung đụng, giúp đỡ gì được với bà Linh trong công việc. Khi vợ chồng bà còn sống chung, tài chính chủ yếu do ông Lin nắm giữ.

Ít ai biết, bà Hà Linh từng phải chịu một nỗi bất hạnh lớn. Năm 2000, bà sinh một cậu con trai, khi cháu bé được 18 tháng tuổi, một lần bà Linh được tài xế của công ty cũ lái xe chở đi chợ về, bà bồng con theo. Vừa xuống đên sân nhà ở xã Cầu Đất, cháu bé đòi đứng xuống sân chơi. Bà bước vào nhà, chẳng may, người tài xế lùi xe không quan sát, cán đứa trẻ chết ngay tại chỗ. Cái chết tức tưởi của đứa con trai đầu lòng khiến bà quỵ ngã.

Sau đó, bà sinh thêm 2 con trai, sinh năm 2002 và 2010. Ngay sau khi sinh đứa con thứ 2, hai người chính thức chia tay, hai cháu đều ở với mẹ. Kể từ khi Linh chia tay chồng đến nay, ông không một lần đến thăm con cái. Để tránh cho các con khỏi tủi thân, khi còn sống, thỉnh thoảng bà Linh đưa con đến công ty, để hai đứa trẻ chạy xuống thăm ba một lát rồi về.

Năm 2012, bà Linh tách khỏi công ty của chồng cũ, lập công ty trà ô long Hà Linh. Bà dần tạo lập được một cơ ngơi khang trang gồm Công ty trà Hà Linh (cũng ở Cầu Đất), căn biệt thự làm nơi ở và văn phòng công ty tại đường Hùng Vương, TP Đà Lạt, một cửa tiệm spa, quán trà, cà phê khang trang ở những vị trí đắc địa trong TP Đà Lạt. Bà còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng.

Bà Hà Linh có công chống chuyển giá, thất thu thuế ngành trà, đặc biệt là với việc xuất khẩu trà ô long. Chính từ đây, công ty Hà Linh trở thành “cái gai” trong mắt của một số doanh nhân chuyên sản xuất trà ô long từ Việt Nam xuất khẩu.

Gia đình đang chờ đợi để được đưa thi thể bà Linh về nước.

Luật sư Trương Quang Quý, người trợ giúp pháp lý cho Công ty Hà Linh cho biết, từ năm 2014, công ty gặp khó khăn trong việc xuất khẩu trà sang thị trường Trung Quốc và Đài Loan. Một số đối tác sẵn sàng hủy, đền hợp đồng và cho biết: 'Chúng tôi bị đe dọa không được mua hàng của chị'. Bà Linh nhiều lần bay đi nước ngoài thương lượng nhưng đều thất bại.

Bà từng tâm sự với một vài người bạn, bị chồng cũ đe dọa, không cho bán trà sang Trung Quốc. Thời điểm này và cả sau khi bà Linh bị sát hại khoảng 2 tháng, ông Lin không có mặt ở Việt Nam, công ty trà của ông này ở Cầu Đất do con gái riêng làm giám đốc quản lý, điều hành.

Tháng 9, một “đối tác” từ Trung Quốc đặt mua 2 tấn trà ô long. Mừng vì tìm được mối hàng, bà Linh mất cảnh giác, yêu cầu luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán trà rồi đặt vé từ TP HCM đến Trung Quốc. Bản hợp đồng chỉ ghi tên bên bán, phần bên mua bỏ trống. Luật sư thắc mắc thì bà Linh giải thích “đối tác họ yêu cầu như vậy, sang đến nơi sẽ điền sau”. Chẳng ai ngờ đó là chuyến đi định mệnh.

Ngày 18/11, đúng 59 ngày sau khi bà Hà Linh rời Việt Nam đi Trung Quốc và bị sát hại dã man, Bộ ngoại giao Việt Nam và ngành chức năng nhận được thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc xác nhận đã bắt được 2 nghi can liên quan.

Theo nhà chức trách, một trong hai nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đài Loan khai nhận, bọn họ đầu độc, sát hại doanh nhân Hà Linh theo chỉ đạo của người khác. Ngày 19/9, bà Linh xuống sân bay, “đối tác” cử người ra đón. Sau đó bọn chúng dụ dỗ, đưa bà đến một làng trà heo hút thuộc TP Đông Quản để tham quan, bàn chuyện làm ăn. Tại đây, có người lừa mượn điện thoại của bà và chiếm giữ luôn, khiến bà không thể liên lạc với ai. Nạn nhân bị đánh thuốc độc lẫn trong nước uống, rồi bất ngờ bị bọn chúng tấn công, đánh dập dã man, dẫn đến vỡ nội tạng.

Gây án xong, những kẻ thủ ác bỏ chạy. Người dân thấy vậy đã giúp đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nhà chức trách xác định, nạn nhân bị đánh buổi tối ngày 21/9, tử vong một ngày sau đó.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nguyên nhân liên quan đến mâu thuẫn trong việc làm ăn. Toàn bộ quá trình điều tra vụ án, truy bắt nghi can do Công an TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (nơi doanh nhân Hà Linh bị sát hại) chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc. Họ hoạt động điều tra độc lập, Công an Việt Nam không thể tham gia. Phía Bộ Công an Trung Quốc cho biết, vẫn đang tích cực, khẩn trương mở rộng, điều tra làm rõ vụ án, lên kế hoạch bắt giữ những kẻ liên quan.

Ngày 21/11, ông Lin có mặt tại công ty ở Cầu Đất và đi lại trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo Công An TP HCM