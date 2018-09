Dùng nỏ bắn trọng thương 3 người rồi vào nhà cố thủ

Sau khi dùng nỏ gỗ bắn mũi tên bằng tre vào lưng và chân 3 người, Việt xông vào một ngôi nhà cố thủ nhưng bị cảnh sát khuất phục.

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho hay đã bắt giữ Phan Văn Việt (28 tuổi, trú xã Quế Sơn, huyện Quế Phong) là nghi can dùng nỏ gỗ bắn trọng thương 3 người.

Một nạn nhân bi mũi tên do Việt bắn găm vào người được đưa tới bệnh viện cứu chữa.

Theo xác minh, trưa 5/5, Phan Văn Việt (28 tuổi, trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) bất ngờ cầm nỏ có gắn mũi tên gỗ bắn liên tiếp vào 2 phụ nữ và một nam thanh niên tại lề đường ở thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Vừa bắn, Việt vừa lu loa dọa giết người.

Gây án xong, Việt cầm theo hung khí chạy về xã Quế Sơn. Nhận tin báo, công an huyện Quế Phong tổ chức truy đuổi. Khi cảnh sát áp sát, nghi can Việt có hành vi chống đối, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ, xông vào một ngôi nhà cố thủ.

Chừng 30 phút thuyết phục bất thành, lợi dụng sơ hở của nghi can, cảnh sát ập vào khống chế thành công, tước hung khí trên tay Việt.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Việt có biểu hiện ngáo đá, chưa khai nguyên nhân gây án. Cán bộ điều tra đang cho nghi can nghỉ ngơi, chờ tâm lý ổn định để thẩm vấn.

Tang vật cung tên và hung khi mà cảnh sát thu của nghi can Việt.

Trong 3 người bị thương, 2 người bị mũi tên găm vào chân, người còn lại bị găm vào lưng. Hiện sức khỏe của 3 nạn nhân ổn định, đang được chăm sóc tại bệnh viện ở địa phương.

Theo cơ quan điều tra, nghi can Việt bị nghiện ma túy lâu năm. Vụ án đang được công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ.

Anh Thư