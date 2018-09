Dùng ảnh ân ái tống tình người yêu cũ

Sau khi ra trường đi làm, Mai nói lời chia tay nhưng Tài níu kéo. Hắn dọa sẽ tung ảnh nóng của hai người để ép Mai quan hệ tình dục.

Ngày 6/5, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Tài (sinh năm 1994, trú tại huyện Nam Đàn) để điều tra hành vi Cưỡng dâm.

Phan Văn Tài tại Cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 27/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn nhận được đơn tố giác của chị Mai (sinh năm 1994, trú tại huyện Nam Đàn) về việc chị bị Tài ép quan hệ tình dục. Theo đơn trình bày của chị Mai, chị và Tài quen nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học. Một thời gian sau, hai người nảy sinh tình cảm và chị Mai cũng đã trao đời con gái cho người mình yêu.

Những lúc hai người “ân ái”, Tài đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh với nhiều tư thế khác nhau để làm kỷ niệm. Tuy nhiên sau khi ra trường, chị Mai xin được việc làm, còn Tài vẫn phải đi học. Giữa hai người thường nảy sinh mâu thuẫn nên chị Mai nói lời chia tay với Tài vào tháng 3 vừa qua.

Mặc dù vậy, Tài vẫn cố níu kéo và nhiều lần đề nghị chị Mai quay lại nhưng chị Mai không đồng ý. Tài đã nhắn tin điện thoại và dùng những hình ảnh nhạy cảm của hai người khi còn yêu nhau, đe dọa sẽ tung lên mạng Internet hoặc gửi cho người yêu của chị Mai và gia đình chị để ép chị quan hệ tình dục.

Vì lo sợ nên chị Mai chiều theo ý Tài. Nhiều lần làm thỏa mãn mong muốn của Tài nhưng Tài vẫn không xóa những hình ảnh đó, thậm chí còn gửi cho người yêu của chị Mai, do vậy chị đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra. Ngày 1/5, cơ quan Công an nhận được thông tin Tài gọi điện cho chị Mai yêu cầu đến một nhà nghỉ trên địa bàn để gã cho mật khẩu Facebook vào xóa những bức ảnh “nóng” đó.

Các trinh sát đã ập vào phòng nghỉ bắt quả tang khi Tài đang có hành vi cưỡng bức chị Mai. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ chiếc điện thoại di động có chứa nhiều bức hình nhạy cảm mà Tài dùng để “tống tình” chị Mai.

Tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng vì quá yêu chị Mai nên mới làm vậy.

Cơ quan Công an đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công Lý