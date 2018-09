Đun than tổ ong, hai vợ chồng cùng bị rối loạn tri giác

Chỉ vài phút sau khi nấu ăn bằng than tổ ong, cả hai vợ chồng nhà ở Tân Bình (TP HCM) khó thở rồi hôn mê.

Khi người con phát hiện, bố và mẹ đã nằm bất động dưới sàn, bếp được đun bằng khối than tổ ong vẫn đang cháy nhưng không có mùi nồng hoặc gây cay mắt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, cả hai lơ mơ, tri giác kém, không có phản xạ khi được tiếp xúc. Tình trạng hôn mê được khẳng định do ngộ độc khí monoxide carbon do than tổ ong gây nên. "Đây là hai trường hợp bị ngộ độc nặng, nạn nhân bị loạn nhịp tim và tụt huyết áp nghiêm trọng", một bác sĩ nói.

Trước tình huống nguy kịch, cặp vợ chồng bệnh nhân đã được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực và phải mất hơn một ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của cả hai mới bắt đầu có dấu hiệu bình phục.

Theo các bác sĩ, ngộ độc than tổ ong là ngộ độc nguy hiểm. Khi đốt, than tổ ong giải phóng monoxide carbon cực độc. Loại khí này không mùi, không vị, không gây cay nên người bị ngộ độc thường không phát hiện để tránh.

"Khí độc làm nhức đầu, chóng mặt, lơ mơ do rối loạn chức năng tế. Ở trường hợp của hai vợ chồng bệnh nhân, nếu phát hiện muộn vài phút, cả hai có thể đã tử vong", một bác sĩ nói.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyên người làm bếp không nên dùng than tổ ong trong nhà hoặc trong phòng kín vì khả năng ngộ độc là chắc chắn xảy ra. Đặc biệt, ngộ độc sẽ khó cứu với người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Thiên Chương