Đốt cháy cả nhà vì dùng bật lửa tìm chỗ rò ga

Một người đàn ông ở Trung Quốc vô tình thiêu trụi cả nhà chỉ vì muốn tìm điểm rò rỉ ga bằng bật lửa.

Ảnh minh họa: SCMP

Đám cháy xảy ra hôm 10/10 vừa qua tại một ngôi nhà ở huyện Shucheng, tỉnh An Huy, Gbtimes đưa tin.

Hôm đó, người đàn ông ngồi xem tivi đưa tin về một vụ cháy khiến 17 người thiệt mạng do một chiếc container bị rò ga bắt cháy khi đi qua một nhà hàng ở Vu Hồ.

Cảm thấy lo lắng về bình ga trong nhà, người đàn ông quyết định kiểm tra xem nó có bị rò rỉ hay không để kịp thời khắc phục, đề phòng hỏa hoạn xảy ra, trang tin Trung Quốc Sina cho biết. Sau một hồi loay hoay với cái khóa van bình ga, anh ta bắt đầu cho rằng trong nhà bị rò ga thật.

"Tôi giơ bật lửa vào bình để nhìn cho rõ hơn", anh ta kể lại với các phóng viên.

Không may, lửa bắt vào bình ga và gây nổ, khiến một bức tường trong nhà bị thủng lỗ to, các cửa kính, trần nhà đều bị rung chuyển. Ngôi nhà bị thiêu trụi hoàn toàn, nhưng rất may là không có người nào thiệt mạng.

Hướng Dương