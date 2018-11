Diana từng ghen tị vì 'William yêu bảo mẫu hơn mẹ'

Công nương Diana luôn muốn tự tay chăm sóc các con và thấy khó chịu khi William quấn quýt với vú em hơn mẹ.

Bà Diana cho hai con trai theo học tại trường công và luôn muốn tự tay chăm sóc cho hai hoàng tử. Ảnh: Express.

Khi Công nương Diana mang thai, bà đã quyết tâm sẽ trở thành một người mẹ luôn hết lòng và gần gũi với các con. Trong bộ phim tài liệu mới có tên "Serving the Royals: Inside the Firm" của Amazon Prime, Công nương xứ Wales từng rất buồn và tỏ ra ghen tị với vú em của William trong những năm đầu đời. Theo những gì bộ phim phản ánh, hoàng tử ngày càng quấn quýt với bảo mẫu của mình, The Sun đưa tin.

Người dẫn chuyện Katie Nicholl, phóng viên hoàng gia của tạp chí Vanity Fair, đã nói trong bộ phim tài liệu này rằng: "Công nương Diana được mọi người thuyết phục thuê bảo mẫu Barbara Barnes giúp mình chăm sóc cho con trai. Nhưng bà không ngờ William cuối cùng quay sang yêu mến người phụ nữ này hơn cả mẹ".

Mỗi buổi sáng thức giấc, William thường leo lên giường ngủ của Barbara rồi mới xuống nhà dùng bữa sáng.

"Bà Diana thấy ghen tị với bảo mẫu và mối quan hệ tốt đẹp giữa họ với các con mình", Katie nói.

Chuyên gia về hoàng gia này cũng tiết lộ Công nương Diana đặc biệt thích được "tự mình nuôi dạy, chăm sóc và cho các con ăn".

Bảo mẫu Barbara Barnes chăm sóc cho William từ nhỏ đến khi hoàng tử 4 tuổi. Ảnh: PA.

Bà Barbara Barnes sau đó bị sa thải khi William khoảng 4 tuổi. Tuy rời khỏi hoàng gia, vú em này và hoàng tử nước Anh vẫn duy trì liên lạc. Khi William kết hôn với Kate Middleton năm 2011, tên của bà Barbara cũng nằm trong danh sách khách mời riêng của hoàng tử.

Sau khi ly thân, Công nương Diana cũng được cho là rất khó chịu với Alexandra 'Tiggy' Pettifer, bảo mẫu mà Thái tử Charles thuê để giúp ông chăm sóc hai hoàng tử Anh trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 1999.

Mối quan hệ giữa Diana và bà Pettifer từng khá căng thẳng, nhất là khi bảo mẫu này từng gọi Harry và William là "những đứa trẻ của tôi". Bà thường được đi du lịch nước ngoài cùng hai hoàng tử, và William cũng từng nhờ bà đến dự một buổi lễ kỷ niệm ở trường Etion do cả Thái tử và Công nương đều bận.

Sau khi bà Pettifer thôi việc, mối quan hệ giữa bà với hai hoàng tử vẫn tốt đẹp. Trong lần cùng Meghan tới Cardiff gần đây, Harry đã giới thiệu cô với người phụ nữ từng chăm sóc cho anh ngày bé.

Harry và bảo mẫu Pettifer thân mật trò chuyện trong một sự kiện năm 2006. Ảnh: Rota.