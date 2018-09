Đang đi cùng bạn trai, nữ sinh bất ngờ nhảy cầu tự tử

Đang đi cùng xe máy với bạn trai chung lớp từ trường về nhà, nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An bất ngờ rời xe nhảy xuống sông Con tự tử.

Sáng ngày 19/10, Công an xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1999, học sinh trường THPT Tân Kỳ 3) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ sau 3 ngày mất tích.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 16/10 trong lúc đi xe máy cùng bạn trai học cùng lớp từ trường về nhà, khi đi cầu treo bắc qua sông Con nối liền 2 xã Tân Hương và Tân An, huyện Tân Kỳ, Nga bất ngờ rời xe máy nhảy xuống sông. Người bạn đi cùng cố gắng hô hoán mọi người cứu giúp nhưng do nước sông chảy xiết nên Nga bị nước cuốn trôi. Đến chiều tối ngày 18/10, thi thể Nga được người dân phát hiện phát hiện cách cầu treo khoảng 3 km.

Thi thể của Nga đã được bàn giao cho người thân làm thủ tục mai táng ngay sau đó. Theo một số thông tin, nguyên nhân dẫn tới việc Nga tự tử là do buồn về chuyện tình cảm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Người Lao Động