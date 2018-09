Đám thanh niên hỗn chiến, đốt xe máy

Cho rằng Long chạy xe đánh võng, Mạnh cùng người bạn chạy ngược chiều đuổi theo gây sự.

Chiều 5/6, ông Trần Văn Thiện, Trưởng công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), cho biết Trần Đình Mạnh (25 tuổi), Hồ Sỹ Giàu (26 tuổi) và Trần Đình Long (25 tuổi) trú huyện Nam Đàn đã được bàn giao cho công an huyện điều tra liên quan tới hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, trưa ngày 5/6, Trần Đình Mạnh và Hồ Sỹ Giàu (26 tuổi) đều trú huyện Nam Đàn đèo nhau trên một xe máy chạy ở đường tỉnh lộ 540 địa bàn xã Kim Liên thì bắt gặp Trần Đình Long (25 tuổi) trú xã bên một mình chạy xe máy ngược chiều.

Cho rằng anh Long chạy xe máy đánh võng gây "ngứa mắt" nên Mạnh và Giàu quay đầu xe đuổi theo gây sự. Sau vài cây số truy đuổi thì Mạnh và Giàu bắt kịp xe Long. Tại đây khi bị Mạnh và Giàu tấn công, Long rút một thanh sắt nhọn thủ sẵn ở người chống trả trước lúc bỏ chạy vào nhà dân trốn gần đó trốn, bỏ lại xe máy.

Mạnh và Giàu đuổi theo Long để truy sát nhưng không tìm thấy nên quay lại hiện trường châm lửa đốt chiếc xe máy của Long cháy trơ khung.

Chiếc xe máy của Long bị đốt. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sau khi đốt xe máy của đối phương, Mạnh và Giàu chở nhau về phòng trọ tại thành phố Vinh lấy hai thanh kiếm quay trở lại hiện trường để tìm Long nhằm truy sát song chưa kịp ra tay thì bị cảnh sát khống chế, thu hai thanh kiếm. Long cũng bị giữ sau đó.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.