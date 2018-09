Đám tang bé 8 tuổi vắng cả cha lẫn mẹ

Sáng nay, ở căn nhà cuối ngõ nhỏ trên phố Nhà Chung, TP Bắc Ninh, người thân đã làm lễ tang cho cháu bé xấu số bị bố đánh chết.

Lễ khâm liệm diễn ra vào 9h30 sáng và lễ đưa tang lúc 15h30 cùng ngày. Đám tang của cháu Lộc vắng mặt cả bố và mẹ. Bố Lộc và cũng là nghi phạm gây ra cái chết cho em, Đỗ Văn Lợi, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, còn mẹ Lộc vẫn đang thụ án tù.

Hôm nay lễ tang cháu Lộc diễn ra.

Đến tiễn đưa cháu Lộc chủ yếu là người thân trong gia đình và bạn bè của bố mẹ. Gia đình Lộc và hàng xóm ít khi qua lại. “Người nhà đấy toàn dân anh chị. Chúng tôi ít khi vào chơi hay nói chuyện với họ”, một người dân sống gần đó cho biết.

Bà Doãn Thị Bình, bác ruột bên ngoại của cháu Lộc, cho biết từ ngày người tình mới của Lợi cùng 3 người con riêng đến ở cùng, gia đình xảy ra nhiều chuyện. Bà Bình cũng nói rằng Lợi thường dùng điếu cày inox, thậm chí là cả gậy sắt, chày giã cua để đánh con "một cách tàn bạo không thương tiếc". Nhân tình của ông Lợi là Bùi Thị Hà cũng không có thiện cảm với cháu Lộc.

Còn ông Đỗ Văn Thắng, bác ruột của Lộc, thì kể khi thấy cháu bị thương, ông đã lập tức đưa đi viện cấp cứu. Khi đó, Lộc bị nhiều vết thương trên cơ thể. Trước khi tử vong, Lộc đang theo học ở lớp 1A6 trường Tiểu học Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

Bà Doãn Thị Bình bác ruột cháu Lộc.

Trước đó, ngày 15/3, bị mất vài chục nghìn đồng, Đỗ Văn Lợi (sinh năm 1968, ở tổ 51, khu phố 5, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) nghi ngờ con trai Đỗ Doãn Lộc lấy trộm. Lợi đánh đập liên tiếp khiến cháu Lộc ngất lịm. Lúc này, Lợi bế con sang nhà anh trai mình ở bên cạnh nhờ đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu với lý do cháu bị ngã. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Lộc phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) khi đã hôn mê sâu, có nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, ngực, bụng và chân tay, có tụ máu ở da đầu lan rộng sang hai bên, đồng tử giãn, máu chảy nhiều trong não...

Đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Đỗ Doãn Lộc đã qua đời chiều ngày 18/3. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

