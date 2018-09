Đám cưới Harry giúp Anh thu về hơn 670 triệu USD

Lợi nhuận thu về sau đám cưới Harry thông qua du lịch và hoạt động kinh doanh là cú hích lớn đối với hoàng gia cùng nền kinh tế Anh.

Hoàng tử Harry và vợ mới cưới Meghan Markle trong lễ đường hôm 19/5. Ảnh: PA.

Các chuyên gia tin rằng đám cưới giữa Hoàng tử Harry với diễn viên Meghan Markle diễn ra hôm 19/5 có chi phí hơn 30 triệu bảng Anh (40 triệu USD) nhưng ngược lại, nó đã giúp kinh tế Anh tăng trưởng thêm 500 triệu bảng (hơn 670 triệu USD) nhờ hoạt động kinh doanh buôn bán và du lịch.

"Nhờ Hoàng tử Harry và cô Meghan, những người trước đây cho rằng không thể kinh doanh gì từ hoàng gia giờ đã thu về lợi nhuận lớn hơn rất nhiều. Khoản lợi nhuận đó, đặc biệt do người Mỹ mang lại, sẽ là cú hích lớn đối với hoàng gia và nền kinh tế Anh", một nhà quan sát hoàng gia cho biết.

Theo Mirror, có tổng cộng hơn 2 tỷ người trên thế giới đã bật tivi để xem trực tiếp đám cưới giữa Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Khoảng 13 triệu người theo dõi hôn lễ trên BBC và 3,6 triệu người xem trên ITV.

Người xem nhanh chóng bị cuốn hút khi nhận thấy đôi uyên ương hoàng gia có một lễ cưới đặc biệt theo phong cách hiện đại, vui vẻ. Thay vì mời các chính trị gia thế giới, họ lại mời các ngôi sao như vợ chồng tài tử George Clooney, danh ca Elton John và vợ chồng David Beckham. Không sử dụng kèn lệnh quân đội biểu diễn, Harry và Meghan lại mời nghệ sĩ cello 19 tuổi Sheku Kanneh-Mason và dàn phúc âm hợp xướng tới góp vui. Ngoài ra, 2.640 dân thường cũng được nhận thư mời của đôi uyên ương tới khuôn viên Windsor để xem khoảnh khắc họ trở thành vợ chồng qua màn hình tivi lớn.

Đám cưới của Harry tốn nhiều hơn 10 triệu bảng (hơn 13 triệu USD) so với lễ cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate vào năm 2011, chủ yếu ở khâu an ninh. Hoàng gia chi trả cho phí dịch vụ, hoa, trang trí và hai bữa tiệc, trong khi chi phí an ninh được lấy từ tiền thuế. Sự kiện này còn giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Các kênh truyền hình Mỹ chi hơn 1,3 triệu USD để được dựng studio trên nóc các khách sạn, từ đó cho ra những shoot ảnh và video sắc nét nhất. Nhiều chủ nhà cũng tận dụng dịp này để cho thuê phòng qua Airbnb với giá lên tới gần 1.100 USD một đêm. Doanh thu của các hàng quán cũng như người bán dạo trên phố hôm 19/5 cũng tăng vượt bậc.