Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị khởi tố

Lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Xuân Sơn, Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, cũng được thực hiện chiều nay.

Gần 16h chiều nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam). Lệnh khởi tố được thực hiện ngay sau khi ông Sơn làm thủ tục xuất viện do điều trị bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Sơn khi còn làm việc ở PVN. Ảnh: Petrotimes.

Ông Sơn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Chiều nay, sau khi cơ quan điều tra ra lệnh bắt và khởi tố, ông Sơn được di lý về khu đô thị Ciputra để thực hiện lệnh khám xét nơi ở. Có khoảng 4-5 cán bộ, mặc thường phục và sắc phục công an khám xét nơi ở của ông này.

Hơn 18h, cơ quan điều tra bắt đầu khám xét tại căn biệt thự của ông Sơn trong khu đô thị Ciputra.

Đến khoảng 20h, một số cán bộ điều tra mặc sắc phục cầm theo một số tài liệu và di chuyển khỏi ngôi nhà, kết thúc việc khám xét.

Trước đó, ngày ngày 19/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1105 về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đối với ông Nguyễn Xuân Sơn để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương.

Ông Sơn sinh năm 1962, quê quán Hà Tĩnh. Tròn một năm trước, ông được bổ nhiệm thay cho ông Phùng Đình Thực nghỉ hưu. Ông Sơn kinh qua nhiều vị trí trong tập đoàn, từng là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) khi Tập đoàn Dầu khí còn góp vốn trong ngân hàng này.

Căn biệt thự của ông Sơn khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét chiều nay. Ảnh: Sơn Dương.

Ocean Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, sau khi nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Văn Thắm và hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị bắt giữ vì nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Ông Sơn từng giữ chức Tổng giám đốc trong hơn một năm (từ ngày 14/1/2009), dưới thời ông Thắm còn là Chủ tịch.

