Cuồng ghen, vượt cả nghìn cây số giết vợ và tình địch

Thịnh khai sát hại vợ tại một nhà nghỉ ở Bình Dương chiều 18/8 rồi hôm sau bay từ Sài Gòn ra Huế, theo xe khách về quê Quảng Trị để giết người đàn ông được cho là có quan hệ bất chính với vợ.

Trưa 21/8, Công an Quảng Trị tổ chức họp thông tin về vụ án nghiêm trọng diễn ra tại xã Gio Việt (Gio Linh) vào đêm hôm trước khiến một người chết.

Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Táo

Ngay khi được tin về vụ án, nhận định hung thủ chưa thể rời xa hiện trường, hàng trăm công an được huy động để khép vòng vây. “Chúng tôi dàn lực lượng trên diện tích khoảng 10 km2, ở nhiều xã của huyện Gio Linh và TP Đông Hà”, một lãnh đạo cơ quan điều tra cho hay.

Những điểm trọng yếu đều có công an chốt chặn, canh phòng. Kết hợp giữa siết vòng vây, nhà chức trách thông qua người thân của nghi can để khuyên anh này ra đầu thú. “Ban đầu, đối tượng có ý định tự tử, sau đồng ý ra đầu thú nhưng rồi đổi ý tắt điện thoại”, một cán bộ cho hay.

Rạng sáng 21/8, xác định nghi can Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đang ẩn nấp tại chùa Mai Hà (xã Gio Việt), công an đã tổ chức bắt.

Thịnh khai giết vợ tại một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào chiều 18/8. Sáng hôm sau, anh ta đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra TP Huế rồi đi tiếp xe khách về quê Quảng Trị.

Sau khi lấy xe máy gửi ở bến xe TP Đông Hà, Thịnh đi lang thang vì lo sợ công an bắt giữ nếu về nhà. Đến 20h tối qua, Thịnh về nhà, lấy con dao bầu cất giấu lâu nay rồi chạy xe đến nhà tình địch là Trần Văn Nam ở xã Gio Việt.

Vụ án mạng rúng động khiến cả trăm người hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: Hoàng Táo

Thịnh quay đầu xe máy ra phía đường nhựa, để sẵn chìa khóa bật rồi đi bộ vào nhà nạn nhân. Sau khi dùng dao giết anh Nam, Thịnh bỏ ý định đi xe máy mà chạy bộ trốn, vứt lại con dao và mũ bảo hiểm ở gần hiện trường.

Nhà chức trách thu giữ được hung khi gây án là con dao dài 70 cm, cán gỗ, bản to do Thịnh rèn khi đi làm ăn ở Lào vào năm 2013. Trong đêm, nghi can lẩn trốn ở nghĩa địa rồi rạng sáng đến khu vực chùa Mai Hà thì bị bắt giữ. Thịnh cho hay có ý định đầu thú nhưng sợ người dân vây đánh nên chờ đến gần sáng.

Về động cơ giết vợ và tình địch, nghi can cho biết trong khi đi làm ăn ở Trung Quốc thì vợ là Quách Thị Hương (30 tuổi) có mối quan hệ bất chính với anh Nam. Tháng 7 vừa qua, Thịnh về quê, đồng ý bỏ qua sự việc và cùng vợ vào Bình Dương để làm lại từ đầu. “Tôi không ngờ cô ấy vẫn qua lại với người này nên mới gây án”, Thịnh nói.

Tra tay vào còng số tám, nghi can cho biết rất hối hận. “Điều tôi lo nhất lúc này là hai đứa con trai vừa lên lớp 3 và gần 3 tuổi ở nhà”, Thịnh nói.

Nhà chức trách tiếp tục làm rõ lời khai của nghi can và hoàn tất hồ sơ xử lý.

Trước đó đêm 20/8, Thịnh đột nhập vào nhà ông Trần Văn Nam và giết chết nạn nhân này bằng dao bầu. Hung thủ khai nhận đã giết vợ bằng dao gọt hoa quả bên trong một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào 2 ngày trước.

