Cường Đôla thức cả đêm cùng người bị nạn

Ông xã của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có mặt bên cạnh người thân của một nạn nhân bị hôn mê sau vụ đâm xe tối qua.

Là một trong số những người bị thương trong tai nạn xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Ngô Văn Ngạch quê ở Cần Thơ đang hôn mê sâu và được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM.

Người nhà ông Ngạch tỏ ra thông cảm với nữ ca sĩ. Ảnh: Thiên Chương

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, ông Ngạch bị gãy chân phải, tổn thương xương đòn bên phải và chấn thương nặng ở não. Vẫn chưa thể tiên đoán trước diễn tiến vì ông này hôn mê sâu.



Người nhà ông Ngạch cho biết, ông từ Cần Thơ về TP HCM cùng 4 người khác để đón người thân từ Mỹ về Việt Nam. "Chồng tôi đứng cùng mấy anh em tại khu cửa ra của sân bay quốc tế. Do người thân chưa ra, những người còn lại tranh thủ đi vệ sinh, ông xã tôi đứng lại một mình, đang lơ ngơ thì bị xe đâm phải. May mắn 4 người kia thoát nạn", vợ của nạn nhân cho biết.



Cũng theo người thân ông Ngạch, nạn nhân bị tông văng ra xa hàng chục mét. Ông bất tỉnh, mồm mũi chảy máu. "Người nhà sau khi đi vệ sinh quay lại thì tá hỏa. Xung quanh nhiều người khác cũng bị thương. Tôi nghĩ tai nạn chẳng ai muốn. Số chồng tôi đã như vậy, tôi không trách ai hết", người vợ kể.

Theo lời của chị Tâm, con gái ông Ngạch, sau khi bố chị được đưa đến bệnh viện, đại diện phía chiếc xe gây tai nạn, cụ thể là doanh nhân Quốc Cường, chồng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, đã có mặt với gia đình. "Anh ấy rất tốt và rất chu đáo. Cường cho biết sẽ chịu toàn bộ chi phí bồi thường cũng như viện phí. Anh ấy đã ở với chúng tôi đến gần 4 giờ sáng mới chịu về", chị Tâm nói.

Cường Đôla đã tận tình chăm sóc nạn nhân. Ảnh: Facebook nhân vật.

Cùng lúc đó, Cường Đôla cũng chia sẻ trên Facebook: "Chuyện không may xảy ra là điều chẳng ai mong muốn. Mỗi gia đình mỗi cảnh, xã hội mỗi người mỗi kiểu. Cháu chân thành cảm ơn cô và các anh chị trong gia đình đã thấu hiểu và cảm thông cho câu chuyện không may vừa xảy ra! Nếu tất cả mọi người dù ở tầng lớp nào và có là ai đi nữa cũng lấy tình người để nói chuyện với nhau như gia đình cô thì cuộc sống này có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều... Cháu và gia đình sẽ làm tất cả những gì có thể, mong bác trai và các anh chị nạn nhân sớm bình phục".

Cùng nhập viện với ông Ngạch còn có một một số người nữa, tuy nhiên họ đều bị thương không quá nghiêm trọng.

Về phía công an, bước đầu kiểm tra, tài xế Nguyễn Duy Tân (25 tuổi) có bằng lái và không vi phạm nồng độ cồn. Một cán bộ điều tra cho biết thêm: "Chiếc Audi này do Nguyễn Quốc Cường đứng tên. Do chưa xác định được thương tích của các nạn nhân và thiệt hại nên chúng tôi chưa dùng biện pháp tạm giữ đối với tài xế".

Thiên Chương