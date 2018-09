Cụ ông 120 tuổi sống thọ nhờ không sex

Cụ ông người Ấn Độ thường xuyên tập yoga, ăn ít gia vị và không quan hệ tình dục.

Ông Swami Sivananda. Ảnh: Caters

Ông Swami Sivananda sinh ngày 8/8/1896 theo thông tin được ghi trên hộ chiếu. Trẻ hơn khá nhiều so với tuổi 120, cụ ông người Ấn Độ này hiện nộp hồ sơ lên Tổ chức Guiness để được công nhận là người lớn tuổi nhất thế giới.

Theo Mirror, ông Swami, một tu sĩ Ấn Độ giáo, tin rằng mình là người già nhất thế giới sau Jiroemon Kimura, cụ bà người Nhật Bản qua đời ở khi được 116 tuổi 54 ngày hồi tháng 6/2013.

Tuy ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Swami vẫn sống khỏe mạnh mà không cần có ai giúp đỡ cũng như hỗ trợ về mặt y tế, thuốc thang. Mỗi ngày cụ dành ra nhiều tiếng để tập yoga. Theo cụ, chính việc thường xuyên tập yoga, ăn đồ ăn ít gia vị và không quan hệ tình dục là những bí quyết khiến mình sống thọ.

"Kỷ luật là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống. Một người có thể chinh phục được bất cứ điều gi nếu họ đặt ra những kỷ luật trong thói quen ăn uống, chuyện tập luyện thể dục và các nhu cầu tình dục. Biết kiểm soát những nhu cầu chính là thành công lớn nhất ở đời. Tôi sống được đến tuổi này vì những thứ vật chất không khiến tôi thấy hạnh phúc".

Hộ chiếu của ông Swami cho thấy ông hiện 120 tuổi. Ảnh: Caters

Swami tin rằng thời gian dù có thay đổi nhưng bản thân con người ông vẫn thế.

"Do tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tôi chưa bao giờ có những mong muốn, đòi hỏi to tát từ cuộc đời. Ngày nay, con người thường không hạnh phúc, không khỏe mạnh và trở nên không trung thực. Điều đó khiến tôi rất buồn. Điều mà tôi muốn là tất cả mọi người đều hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an", cụ ông tự nhận mình 120 tuổi, hiện vẫn là "trai tân", nói.

Với thân hình nhỏ bé, chỉ cao có 1,58 m, vị tu sĩ Ấn Độ giáo chưa từng nằm ngủ trên giường hay dùng gối để ngủ. Ông thường nằm trên nền nhà trên một chiếc chiếu đay và gối bằng một viên gạch.

Dù có được tổ chức Guiness công nhận kỷ lục hay không, lối sống của ông Swami đã khiến ông trở nên nổi tiếng trong vùng. Ông tới nhiều nơi để tham dự các buổi phỏng vấn hay thuyết trình về cuộc sống. Ngoài ra, rất nhiều người trên cả nước tìm tới ông để mong học hỏi được các bí quyết sống thanh thản và sống thọ.

Hướng Dương