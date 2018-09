Con trai đầu bốc khói vẫn cố lôi mẹ ra khỏi xe hơi phát nổ

Hai mẹ con người Trung Quốc may mắn thoát chết sau khi chiếc xe tải bất ngờ phát nổ ngay khi vừa khởi động.

Con trai đầu bốc khói, cố lôi mẹ ra khỏi xe hơi phát nổ

Theo Mirror, tai nạn xảy ra tại thành phố Weihui, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy người đàn ông bước vào chiếc xe tải nhưng ngay khi khởi động, chiếc xe bất ngờ phát nổ. Anh ta nhanh chóng mở cửa xe lao ra ngoài trong tình trạng đầu bốc khói do tóc bị bắt lửa.

Dù vậy, người đàn ông vẫn không một mình bỏ chạy thoát thân. Thay vào đó, anh chạy ra phía đuôi xe để cứu mẹ, người lúc này vẫn đang ngồi ở ghế sau. Sau khi mở cốp, anh ra sức kéo mẹ ra ngoài, dù lúc này tóc lại một lần nữa bị bắt lửa cháy ngùn ngụt.

Cả hai may mắn thoát chết sau vụ tai nạn xe kinh hoàng. Riêng người đàn ông bị thương nặng hơn, chủ yếu ở đầu và mặt.

Giới chức địa phương cho biết không có thương vong nào được báo cáo sau tai nạn trên. Theo họ, nguyên nhân là do chiếc xe tải trên đã được lắp thêm thiết bị bơm xăng tự nhiên nên dễ cháy. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.