Con gái tử vong, bố mẹ hiến tạng để con được 'sống mãi'

Vì muốn con gái vẫn sống trong cơ thể người khác, bố mẹ Shao Ziyan đồng ý hiến tặng nội tạng cô sau khi cô tử vong do sinh hai con dù đã chết não.

Shao Ziyan chỉ mới 20 tuổi. Ảnh: zjol.com.cn

Shao Ziyan, 20 tuổi, gặp và đem lòng yêu nhà tạo mẫu tóc Chen Shanhai, sống ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cách đây hai năm. Cả hai lên kế hoạch sẽ làm đám cưới vào nửa cuối năm nay sau khi hai con trai chào đời khỏe mạnh.

Tuy nhiên, hôm 22/2, Shao bị chẩn đoán viêm gan cấp tính và nhiều cơ quan nội tạng khác cũng bị suy yếu. Lúc đó, còn tới hơn 40 ngày nữa mới tới dự sinh của Shao. Cô và cái thai đôi trong bụng đang gặp nguy hiểm.

Ngày hôm sau, các bác sĩ quyết định phẫu thuật, đưa hai bé trai ra ngoài rồi giữ các bé ở lại bệnh viện thêm một tháng để theo dõi và điều trị vì chứng nhiễm trùng do sinh non. Tuy nhiên, bản thân Shao lại không may mắn như các con. Cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu ngay sau ca vượt cạn. Bệnh viện ở Gia Hưng tuyên bố cô bị chết não. Shao được người nha chuyển tới bệnh viện tốt hơn ở Hàng Châu hôm 12/4 với hy vọng cứu sống cô lần cuối.

Hai con trai của Shao đang nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt vì các bé bị nhiễm trùng do sinh non. Ảnh: zjol.com.cn

Nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Sau 55 ngày nằm viện, Shao ngừng thở vào sáng 15/4. Sau khi cô mất, người nhà Shao đã đồng ý hiến tặng nội tạng cô cho những người đang cần, giúp cứu sống họ. Tim, hai quả thận và lá gan Shao đã được cấy ghép thành công cho 4 bệnh nhân. Trong khi giác mạc cô đã được đông lạnh chờ tới khi cấy ghép cho người khác, cổng thông tin địa phương zjol.com.cn của tỉnh Chiết Giang ngày 16/4 đưa tin.

"Bác sĩ nói với chúng tôi rằng nếu hiến tạng thì con gái tôi sẽ được hồi sinh trên cơ thể người khác. Điều này khiến tôi có cảm giác con bé vẫn còn sống và chưa từng rời bỏ tôi", ông Shao Wanhua, bố của Shao, chia sẻ.

Câu chuyện về bà mẹ trẻ sau khi được các bác sĩ chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc tối 16/4 đã khiến nhiều người cảm động. Trước đó, ngày 12/4, người nhà Shao cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để trang trải viện phí và chăm hai bé. Những người hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ hiện số tiền quyên góp đã lên tới hơn 230.000 nhân dân tệ (35.500 USD).

Bác sĩ Wu Xiaoliang, bệnh viện số 1 Chiết Giang, cho hay hiện Trung Quốc đang khan hiếm nội tạng hiến tặng. Trong một triệu ca tử vong thì chỉ có hai trường hợp đồng ý hiến nội tạng, trong khi đó con số này ở các nước phát triển là 30. Bệnh viện của ông đang có tới hơn 2.000 bệnh nhân cần được cấy ghép nội tạng.

Hướng Dương