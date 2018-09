Cô giáo mầm non vào khách sạn với cảnh sát giao thông tạm nghỉ việc

Cô giáo Lê xin nghỉ một tháng, trong khi trường mầm non nơi cô công tác đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để có hướng xử lý.

Ngày 1/8, bà Lê Thị Toàn, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai ở TP Thanh Hoá, cho biết hôm nay trường đã bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, cô Lê đã có đơn xin tạm nghỉ một thời gian để giải quyết việc gia đình. Cô Lê trước đó bị chồng bắt quả tang ở chung phòng với một cảnh sát giao thông.

Nữ hiệu trưởng cũng cho hay nhà trường có nhận được đơn tố cáo của chồng cô Lê song đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng để có hướng xử lý.

Cô Lê bị bắt quả tang chung phòng nghỉ với bạn trai trong khách sạn hôm 21/7.

Nhận xét về cấp dưới, bà Toàn cho biết cô Lê là giáo viên nghiêm túc, có kỹ năng, chuyên môn tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, anh Tuấn (chồng chị Lê, ở TP Thanh Hóa) làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo việc ông Lê Xuân Hùng (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá) vào khách sạn và có quan hệ bất chính với vợ mình, khiến hôn nhân tan vỡ. Kèm theo đơn là hình ảnh đôi nam nữ ở chung phòng trong một khách sạn ven thành phố. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xác minh.

Ông Võ Hồng Thao, Trưởng công an xã Hoằng Long, xác nhận tuần trước đơn vị có lập biên bản vụ việc một người chồng bắt quả tang vợ vào khách sạn với một viên cảnh sát. Theo ông Thao, đêm 21/7, Công an xã Hoằng Long nhận được tin báo tại khách sạn Quyền Quý trong Khu đô thị và Công nghiệp Hoàng Long, xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Tuấn nghi ngờ vợ mình là chị Lê có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên lén theo dõi, bắt quả tang ở khách sạn.

"Theo tường trình ban đầu của chị Lê và người đi cùng, hai người vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác", ông Thao nói. Ông cho biết thêm khi công an đến hiện trường đã thấy rất nhiều người trong phòng, không có cơ sở để khẳng định hai người có quan hệ tình ái vì lúc đó họ vẫn mặc quần áo bình thường và đang ngồi trên giường.

Liên quan vụ việc, ông Lê Xuân Hùng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quy trình xác minh tố cáo. Nam cảnh sát thừa nhận có vào khách sạn với cô giáo Lê và hai người là bạn học cũ. Nữ giáo viên vào khách sạn để nghe ông Hùng "tư vấn về thủ tục ly hôn, liên quan đến vấn đề tình cảm gia đình chị này".

Chị Lê là giáo viên mầm non công tác ở thành phố Thanh Hoá, đã có gia đình nhưng đang trong thời gian ly thân. Còn ông Hùng cũng đã có gia đình riêng.

* Tên cặp vợ chồng được thay đổi.