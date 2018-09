Cô gái bị quán bar sa thải vì 'thả rông' đi làm

Trước mặt đồng nghiệp và khách hàng, quản lý yêu cầu Kate Hannah nghỉ việc cho đến khi mặc áo lót đi làm.

Metro đưa tin, Kate Hannah, 22 tuổi, sống tại Beverley, Anh, đăng bức hình cô mặc áo phông lên mạng xã hội vào hôm 24/6 kèm theo chia sẻ về việc mình bị đuổi việc do không mặc áo lót đi làm.

Việc làm của người quản lý khiến Kate xấu hổ.

Kate cho biết cô đã phải nghe những lời nhận xét thiếu tích cực và bị người quản lý yêu cầu trở về nhà cho đến khi mặc áo ngực.

“Tôi bỏ về nhà sau khi từ chối mặc áo lót. Tôi đã phải nghe những lời nhận xét khiếm nhã từ anh trai của người quản lý. Tôi thấy khó chịu và sốc với những gì diễn ra. Quản lý của tôi cũng có mặt ở đấy và còn tuyên bố tôi không được phép đi làm trừ khi tôi mặc áo ngực ngay trước mặt 3 đồng nghiệp và khách hàng. Điều đó khiến tôi xấu hổ. Là phụ nữ, tôi không đồng ý sự thiếu tôn trọng đó. Tôi thực sự rất buồn”.

Tuy nhiên, phía Bird and Beer, quán bar nơi Kate làm việc, khẳng định họ không sa thải bất kỳ ai. “Chúng tôi có thể tuyên bố rằng không có nhân viên nào bị sa thải vì lý do này. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ tất cả nhân viên của mình khỏi sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối tình dục trong môi trường làm việc và Bird and Beer luôn tôn trọng nhân viên của mình. Lúc này, chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận nào nữa”.

Thảo Nhi