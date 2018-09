Cô gái bị máu trắng viết nhật ký về cuộc chiến với bệnh tật

Lấy cảm hứng từ series truyền hình Nhật Bản "The Hours of My Life" kể về cuộc đời của một sinh viên nghệ thuật mắc bệnh ALS (Xơ cứng teo cơ một bên), Du Liyuan, một cô gái 19 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, quyết định ghi chép lại cuộc sống của mình, bởi cô không biết bao giờ nó sẽ kết thúc. "Tôi muốn để lại cái gì đó để mỗi lần gia đình tôi đọc nó sẽ nhớ đến tôi", Du nói.