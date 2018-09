Cô gái 20 năm khốn khổ vì đôi chân khổng lồ

Bướu đa sợi thần kinh đã khiến một cô gái ở Huế có hai chân phình to như chân voi và ngón chân bằng cả cổ tay.

Chào đời năm 1995 tại thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế, Trần Thị Mỹ Son có đôi chân to hơn các bé bình thường và đôi chân ấy cứ phình to dần khiến cô không thể bước đi từ năm lên 10.

Một chiều đầu tháng 9, lần thứ hai đưa con vào TP HCM với hy vọng được chữa trị, bà Huỳnh Thị Dưa, mẹ của Son cho biết, đôi chân to đã khiến con bà phải ngồi xe lăn gần 10 năm qua và hiện tại đang gây đau nhức.

Đôi chân phình to đã khiến Son không thể đi lại, cách duy nhất cô di chuyển là lết người. Ảnh: Thiên Chương

Người mẹ kể, chỉ vài tháng sau khi sinh, chân bé đã lớn nhanh dần và to bất thường do với các bộ phận khác. "Nhìn chân con tôi rất lo nhưng nghĩ không sao nên không khám. Đến khi bé được 10 tuổi thì chân bắt đầu to nhanh bất thường", người mẹ nói.

Đang học lớp 5, thấy chân mình to hơn chân người lớn, Mỹ Son thấy mặc cảm với bạn bè nhưng vẫn cố gắng đến trường. Tuy nhiên những cơn đau dữ dội đã kéo đến khiến thời gian đến trường của cô bé cứ thưa dần. Việc học hành dừng lại và kể từ đó, Son không thể đi lại được nữa.

"Nó to lên thấy rõ theo từng ngày và nhiều nhất là ở cẳng chân và bàn chân. Thay vì đi lại, kể từ đó em chỉ còn cách lết đi mỗi khi muốn di chuyển", Son kể.

Gia đình khó khăn, sau mấy lần đi khám nhưng không đủ tiền điều trị, bố mẹ Son đành phải lau nước mắt nhìn con gái trưởng thành một cách tiều tụy, duy chỉ có đôi chân là phình to bất thường.

Năm 17 tuổi, Son được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không phải điều trị chân, mà để mổ khối u máu bỗng dưng phình to phía hông trái khiến em không nằm được. Các bác sĩ phẫu thuật đến 3 lần kéo dài nhiều tháng liền. Vay mượn vài chục triệu đồng, tiền nợ chưa xong thì đến hai chân bắt đầu lên cơn đau.

Giữa năm 2014, dành dụm số tiền có được từ các nhà hảo tâm và được một số mạnh thường quân giới thiệu, Son cùng mẹ vào TP HCM để tìm cách điều trị. Các bác sĩ tại một bệnh viện xác định Son bị bướu đa sợi thần kinh nhưng chưa thể mổ vì kinh phí phẫu thuật là rất cao. Hai mẹ con lại về quê.

Ngày qua ngày, dù buồn bã do không được chữa trị nhưng Mỹ Son vẫn cố gắng để một mình xoay sở trong sinh hoạt. "Nhìn thấy con bé mà vợ chồng tôi đứt ruột. Căn nhà chỉ dài gần mươi mét mà mỗi lần đi vệ sinh nó phải lết mất vài phút mới đến nơi. Thấy bạn bè cùng trang lứa đi ngang nhà là nó cứ ôm mặt khóc. Tôi thương con gái quá mà không biết phải làm sao", người mẹ nói.

Tay gầy trơ xương, nhưng chân của Son to gấp nhiều lần chân người bình thường. Ảnh: Thiên Chương

Những tưởng đã hết hy vọng được chữa trị thì một ngày đầu tháng 8, Son nhận được điện thoại từ đại diện của một tổ chức từ thiện ở Mỹ cho hay cô có thể sẽ được mổ. Lần thứ hai vào Sài Gòn, hiện Mỹ Son cùng mẹ đang được một nhà hảo tâm cho ăn ở nhờ. "Dù chưa biết chắc chắn có được điều trị hay không nhưng tôi vui lắm. Giờ chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng", Mỹ Son nói.

Liên quan đến trường hợp của Son, đại diện tổ chức từ thiện tại Mỹ và bệnh viện dự kiến phẫu thuật, Mỹ Son sẽ sớm được các chuyên gia Mỹ hội chẩn. "Nếu sức khỏe của bệnh nhân đảm bảo, ca mổ sẽ sớm được tiến hành và bệnh nhân sẽ được điều trị miễn phí hoàn toàn", đại diện bệnh viện cho biết.

Thiên Chương