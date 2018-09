Chủ trại thuê hơn 100 người vật lộn trong nước lũ cứu đàn lợn nghìn con

Lũ sông Mã lên nhanh khiến trang trại lợn ở Thanh Hóa bị ngập, buộc chủ trại phải huy động cả trăm người giúp sức di chuyển.

Thủy điện Trung Sơn và Bá Thước 2 xả lũ khiến nước sông Mã ở huyện Cẩm Thuỷ dâng cao, gây ngập lụt nặng. Sáng 31/8, lũ vượt mức báo động ba và tràn vào trang trại lợn 1.100 con của gia đình ông Dương Khắc Lam (ở xã Cẩm Ngọc). Khu chuồng nuôi nằm ven bờ sông Mã bị ngập sâu 2 m.

Chiều 31/8, đàn lợn hơn 1.000 con ở Cẩm Ngọc đã được chủ trại di chuyển hết đến nơi an toàn.

Gia đình ông Lam phải thuê hơn 100 người tham gia cứu đàn lợn. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng bộ đội, công an xã đến hỗ trợ chủ trại và đảm bảo an ninh trật tự.

Ban đầu, đàn lợn được cho ra khỏi chuồng và lùa lên các khu vực cao nhưng nước ngày một dâng cao khiến nhiều con bị cuốn trôi hoặc vọt ra khỏi hàng rào thép. Lúc này, nhiều người phải đổ xô đi tìm và lùa lợn vào trại. Do nước ngập sâu nên việc tìm lợn rất vất vả, nhiều người phải dầm mình trong dòng nước để bắt lại.

Bị ngâm trong lũ khiến nhiều con bị kiệt sức, chết đói. "Hơn 50 con lợn đã chết và bị lũ cuốn trôi", ông Lam cho biết. Đàn lợn sau đó được các lực lượng cứu hộ gom thành từng nhóm rồi đưa lên ôtô vận chuyển đi khu vực khác.

Chủ trang trại cho biết với đàn lợn 1.100 con, sẽ phải huy động 15 lượt xe tải hạng nặng mới vận chuyển hết.

Do tác động của vùng xoáy thấp, miền Bắc và hai tỉnh Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to từ 29/8 đến sáng nay. Hai tỉnh này cùng Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái... cũng bị thiệt hại do mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở các cụm dân cư ven sông.

Tỉnh Thanh Hoá đã phát lệnh sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Nhiều tuyến quốc lộ như 217, 15C, 521B... đi huyện Cẩm Thuỷ, Bá Thước, Quan Hoá, Mường Lát bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông. Huyện biên giới Mường Lát bị cô lập hoàn toàn.

