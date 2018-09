Chủ tiệm nhôm kính tay không cứu con gái khỏi cướp

Sau hơn 20 phút giằng co, chủ hiệu nhôm kính cứu được đứa trẻ đang bị kề dao vào cổ và khống chế gọn tên cướp.

Sáng nay, của hiệu nhôm kính Nguyễn Định của vợ chồng ông Nguyễn Văn Định ở phố Quang Trung 1 (TP Thanh Hóa) vẫn mở cửa bán hàng như thường lệ, song nhiều người thân và hàng xóm nghe tin ông bà vừa bị cướp tấn công nên kéo đến hỏi thăm. Lực lượng điều tra cũng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi can.

Chủ tiệm nhôm kính Nguyễn Định kể lại giây phút đối diện tên cướp hung tợn. Ảnh: Chân Nhân

Ông chủ dáng người đậm kể lại, gia đình ông mở tiệm nhôm kính nhiều năm nay, ban ngày có 5 công nhân nam làm thuê nhưng tối họ đều về hết. Khoảng 19h40 ngày 27/10, sau chương trình thời sự tối, ông Định đánh xe ôtô vào nhà rồi khép cánh cửa xếp nhưng chưa khóa.

Sau đó, ông Định cùng vợ lên phòng ngủ tầng hai kiểm tiền hàng và dự định đi ngủ sớm, dưới gác lửng chỉ có bé Nguyễn Thị Minh Ngọc (6 tuổi) ngồi học bài. Bất ngờ một tên cướp lẻn vào khống chế bé Ngọc, kề dao vào cổ rồi kéo đi theo lối cầu thang lên tầng hai.

Theo lời gia chủ, tên cướp rất ranh mãnh, sau khi đột nhập vào nhà, hắn kéo cánh cửa lại để người đi đường và hàng xóm không nghe thấy động tĩnh bên trong khi hắn hành sự.

“Tôi đang trải ga giường thì bất ngờ nghe tiếng rầm. Cánh cửa bật mở, tôi nhìn thấy một thanh niên lăm lăm dao nhọn kề cổ con gái. Hắn hét lớn: 'Đưa tiền hết ra đây nếu không sẽ giết đứa trẻ…”, ông Định kể. Chủ tiệm cho hay, lúc vào nhà, tên cướp mặc áo phông, quần dài màu xanh, đội mũ lưỡi trai và bịt kín khẩu trang.

Khu vực tầng hai nơi vợ chồng ông Định vật lộn với tên cướp. Ảnh: Chân Nhân.

Thấy tên cướp hung hãn, sợ nguy hiểm đến con gái, bà Nguyễn Thị Thành (vợ ông Định) vội quăng bọc tiền về phía hắn. Lợi dụng lúc tên này nghiêng người dùng chân kèo cọc tiền, ông chủ hiệu nhôm kính dùng chân đạp văng con dao sau đó lao đến cùng vợ tấn công lại tên cướp. Bé Minh Ngọc lợi dụng lúc tên cướp ngã đã vùng chạy thoát.

“Hắn loạng choạng, tôi bồi thêm vài cú đấm nhưng hắn vẫn ngoan cố chống cự”, ông Định thuật lại. Trong lúc giằng co, ông Định bị tên cướp đâm một nhát vào tay, bị thương nhẹ.

Thấy bố mẹ vật lộn với tên cướp, bé gái lao ra khỏi nhà khóc lóc tri hô hàng xóm song sợ nguy hiểm nên không ai dám vào trong mà chỉ báo công an. Phía trong nhà, vợ chồng ông Định tiếp tục giằng co với kẻ cướp. Bẻ gập được tay hắn, ông dìu tên này xuống khu nhà bếp định dùng dao làm hắn bị thương nhưng vợ ông can ngăn. Khoảng 20 phút giằng co, nam chủ nhà khống chế gọn được hung thủ 9x.

“Rất may mắn, nếu hôm qua tên cướp có đồng bọn hoặc hành động dữ dội có thể gia đình chúng tôi đã gặp đại nạn…”, bà Thành nói trong vẻ mặt sợ hãi.

Sáng nay, Công an TP Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Chân Nhân.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp được xác định là Trương Công Anh (22 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Tên này khai, do nghiện game bí tiền tiêu nên thực hiện vụ cướp.

Chủ nhà cho hay, dù ở cùng phường nhưng chưa từng giao dịch buôn bán hay quan hệ với nghi phạm. Trong nhà lúc vụ án xảy ra chỉ có vợ chồng ông và con gái nhỏ.

Chân Nhân