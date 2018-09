Chồng gây án khi phát hiện vợ và bạn nhậu ôm nhau ngủ

Sau trận nhậu kéo dài, người chồng cho bạn nhậu ở lại nhà qua đêm và khi tỉnh giấc phát hiện vợ và bạn ôm nhau ngủ.

Công an huyện Củ Chi, TP HCM đang tạm giữ nghi can Chau Hương (32 tuổi, quê tỉnh An Giang), để điều tra, xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cùng thời gian này, hai nạn nhân là Neang A. (31 tuổi, vợ Hương) và Chau Đ. (42 tuổi, cùng quê An Giang, tạm trú huyện Củ Chi) vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng thương tích trầm trọng.

Nạn nhân vụ việc đang cấp cứu ở bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/9, Chau Hương cùng người bạn đồng hương là anh Chau Đ. ngồi nhậu với nhau tại nhà trọ của vợ chồng Hương ở ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi. Cuộc nhậu kéo dài đến nửa đêm thì anh Chau Đ. do quá say nên Chau Hương cho ngủ lại nhà.

Đến giữa khuya, Chau Hương thức giấc thì thấy bạn nhậu và vợ mình đang ôm nhau ngủ say trong phòng. Cơn ghen nổi lên, Chau Hương lấy dao đánh thức bạn nhậu và vợ dậy để "hỏi tội", đâm liên tiếp vào lưng vợ, làm chị Neang A. bị thương nặng. Chau Hương sau đó còn tấn công anh Chau Đ. bằng nhiều nhát dao khác.

Nghe tiếng kêu cứu của hai nạn nhân, người dân xung quanh chạy đến ứng cứu, khống chế Chau Hương giao cho công an và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Kiến Thức