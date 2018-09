Chồng chém gần lìa tay vợ vì không trả lời tin nhắn

Cho rằng vợ có nhân tình, Hà đã mang dao sang nhà bố mẹ vợ chém gần lìa cánh tay chị Dinh.

Ngày 4/10, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang truy bắt Lương Thanh Hà (39 tuổi) điều tra hành vi dùng dao đâm chém trọng thương chị Đinh Thị Dinh (37 tuổi, vợ Hà) tại nhà mẹ vợ ở xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng.

Người vợ sau khi bị chồng đâm trọng thương được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra, Hà và chị Dinh lấy nhau hơn 10 năm, có 2 con trai. Cách đây khoảng 3 năm, Hà nghiện ma tuý và vợ chồng ly thân. Tối 2./0, Hà nhắn tin cho chị Dinh nhưng không thấy hồi âm.

Cho rằng vợ có người đàn ông khác, trong cơn ghen, Hà mang dao sang nhà bố mẹ vợ "hỏi tội". Khoảng 10h30 sau khi lừa mẹ vợ ra khỏi nhà, Hà đã vung dao khiến vợ bất tỉnh trong tình trạng một cánh tay bị chém gần đứt lìa; người nhiều vết đâm chém.

Tối 4/10, người nhà cho hay tại Bệnh viện Việt - Đức, các bác sĩ đã phẫu thuật nối cánh tay, xử lý lá gan bị đâm thủng cùng các vết thương khác.

Theo VnExpress