Chị bán em gái sang Trung Quốc lấy 80 triệu đồng

Hám khoản tiền lớn, Khăm cùng chị dâu gây sức ép buộc em gái tuổi trăng tròn phải đồng ý đi theo kẻ buôn người.

Sáng hôm nay, thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết 4 nghi can Moong Văn Tuyên (44 tuổi), Vi Thị Hồng (42 tuổi), Lương Mẹ Khăm (23 tuổi), Moong Mẹ Pheng (44 tuổi, chị dâu Khăm) vừa bị bắt với cáo buộc có hành vi mua bán trẻ em.

Tối 7/5, nhận tin báo Tuyên đi xe máy chở bé Lương Thị Nguyệt (15 tuổi) rời xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn) ra trung tâm huyện để mang bán, kế hoạch vây bắt được cảnh sát triển khai. 20h cùng ngày, Tuyên bị bắt khi gần ra tới đường cao tốc. Nguyệt được giải cứu khỏi tay nghi can buôn người. Từ lời khai của Tuyên, cảnh sát bắt tiếp Hồng, Khăm, Pheng.

Lương Mẹ Khăm (áo trắng, ngoài cùng bên trái) và 3 nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lữ Phú.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai trung tuần tháng 4, Tuyên cùng vợ là Hồng bàn với hai đồng phạm việc mua trẻ em đưa sang Trung Quốc vì có sẵn mối. Khi vợ chồng Tuyên ra giá 80 triệu đồng nếu bán em gái ruột 15 tuổi là Nguyệt, Khăm đồng ý.

"Tôi và chị dâu là Pheng đã dọa em nếu không đi sang Trung Quốc thì bọn chị sẽ phải đền nhiều tiền. Tôi nói sang bên đó sẽ được sướng hơn, Nguyệt suy nghĩ một thời gian rồi đồng ý", Khăm khai tại cơ quan điều tra.

Theo phân công, Tuyên trực tiếp đón Nguyệt rời nhà bằng xe máy vào đúng hôm bố mẹ cô bé đi làm rẫy vắng nhà rồi bắt tiếp ôtô khách đưa ra khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Ở vùng biên này sẽ có một người Trung Quốc đón "hàng".

"Vợ chồng Tuyên thừa nhận nếu phi vụ trót lọt sẽ được trả công 90 triệu đồng, không cần biết Nguyệt sẽ được đưa đi đâu", thiếu tá Hạ Bá Lỉa, Đội trưởng Cảnh sát điều tra cho biết.

Theo VnExpress