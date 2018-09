Cha tự chích ma túy để ngăn con trai nghiện hút

Trước tình cảnh cha suýt mất mạng để dạy dỗ mình, cậu con trai đã quyết tâm thay đổi.

Sergey Gnatovskiy, 45 tuổi, sống tại Brooklyn, New York, Mỹ đã suýt chết vì sốc thuốc do tự tiêm heroine vào người để dạy dỗ cậu con trai, theo New York Post. Ông kể lại: "Tôi đã nói với Maykl rằng nếu nó không dừng sử dụng ma túy thì tôi sẽ làm y như nó".

Hôm 31/5, Maykl Gnatovskiy, 23 tuổi, trở về nhà và thấy bố mình nằm bất tỉnh trên sàn. Ngay lập tức Maykl hiểu rằng bố mình bị sốc thuốc nên đã hô hấp nhân tạo và dùng xịt mũi chuyên dụng để sơ cứu cho bố. Đây cũng là cách mà Sergey đã 4 lần áp dụng để cứu con trai.

Ngày hôm sau, thấy bố tỉnh lại ở bệnh viện, cậu con trai 23 tuổi đã hét lên: "Bố bị điên à, bố đã suýt chết đấy". Lúc này ông Sergey rớt nước mắt đáp lại: "Nếu bố mất con, bố cũng không biết phải làm sao nữa. Hãy xem bố đã cho con những gì: chỗ ở, ôtô và cả trái tim này. Bố không muốn mất con".

Maykl bắt đầu dùng ma túy từ năm 15 tuổi và bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Cậu thuê một căn hộ chung cư và sống nhờ sự giúp đỡ của bố. Nhận rõ tác hại của ma túy và đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất vì là người nhập cư nên ông Sergey đã nhiều lần khuyên con trai cai nghiện nhưng không thành.

Tuy nhiên sau sự việc vừa rồi, Maykl nói: "Tôi sẽ cai nghiện. Tôi không thể tiếp tục như này nữa".

Thảo Nhi