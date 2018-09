Cha ruột bé 4 tuổi bị đánh tới nhận con

Anh Tố mang theo bằng chứng mình là cha ruột của bé Ngân tới nhận con và cho biết sẽ đem con gái về nuôi.

Chiều 15/9, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận bé gái bị đánh biến dạng gương mặt là con ruột của mình. Sau một lúc bỡ ngỡ khi gặp anh này, bé Ngân đã ôm ghì, nói giọng yếu ớt: "Con muốn ở với cha, không về với mẹ nữa".

Đưa ra bản photo hộ khẩu có công chứng, nam thanh niên cho biết, bé Ngân tên thật là Trần Thị Kim Ngân, chứ không phải mang họ Đỗ như các nghi can Nguyễn Thị Thuỳ Trang và Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) khai báo.

Anh Tố mang theo sổ hộ khẩu để chứng minh mình là bố bé Ngân.

Theo nội dung bản photo hộ khẩu, Trang là vợ của anh Tố. Ngoài bé Ngân, họ có một con trai 7 tuổi Trần Văn Tài và cùng đứng tên chung hộ khẩu với cha mẹ anh Tố là ông Trần Văn Lộc (69 tuổi) và mẹ là bà Võ Thị Thôi (58 tuổi) ở ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Bế bé gái trên tay, anh Tố cho biết làm nghề lò gốm 11 năm nay ở Vĩnh Long, thu nhập 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống của anh với Trang cùng các con khá yên ấm. Tuy nhiên, hơn hai năm trước anh phát hiện Trang nhợt nhạt tình cảm vợ chồng, giao du với nhóm bạn lạ. Anh có khuyên vợ nhưng Trang sau đó đột ngột mang cháu Ngân đi.

Vì lo lắng bé Ngân không được chăm lo chu đáo, nhiều lần anh đến nài nỉ vợ và gia đình bên vợ mang cháu về nuôi dưỡng nhưng lần nào cũng bị mọi người khước từ. Nếu họ đồng ý thì hai năm trước cháu Ngân đã được đưa về quê Sóc Trăng cho ông bà nội chăm sóc. "Hằng tháng tôi sẽ cố làm, phụ tiền nuôi dưỡng cả hai anh em Ngân. Với thu nhập của tôi có thể lo đủ chi phí cho con cái ăn học đàng hoàng", anh Tố cho biết.

Trang hộ khẩu ghi nhận, bé Ngân là con ruột của anh Tố. Ảnh: Người Lao Động

Theo anh Tố, một thời gian sau thì vợ anh bế Ngân đi Bình Dương. Từ đó, anh hoàn toàn mất liên lạc với con gái. "Cho đến trưa nay, khi vào công ty có người nói thấy trên báo có ảnh vợ tôi bị bắt cùng người đàn ông nào đó. Biết con mình bị đánh dã man, tôi bỏ ngang việc lên đây tìm. Nhìn con thảm thương vầy, tôi xót lắm. Mong pháp luật xử lý nghiêm minh những người đã gây ra thương tích cho cháu", anh Tố nói.

Người nhận là bố cháu Ngân cho hay, lúc này anh chỉ muốn được pháp luật công nhận quyền được nuôi dưỡng cháu để đưa về Sóc Trăng ở cùng anh trai bé. Dù anh cố giấu việc bé Ngân bị đánh, nhưng người thân vừa gọi điện báo mẹ anh đang ngất xỉu vì biết chuyện bé Ngân bị đánh nhập viện.

"Tôi và Trang chưa ly dị nhưng không trách cứ chuyện tình cảm vợ đối với mình. Có trách thì trách những người lớn đã không bảo bọc, chăm sóc con cháu, để chúng phải nếm những trận đòn roi, đánh đập quá tàn nhẫn", anh Tố nghẹn giọng.

Ngoài bé Ngân, vợ chồng anh Tố còn có một bé trai 7 tuổi. Ảnh: Người Lao Động

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Hoàng Giang (cha mẹ của Trang) xác nhận anh Tố (tên thường gọi là Thành) chính là con rể có cưới hỏi với con gái mình.

Mặt buồn rượi, bà Loan xin lỗi vì trước đó đã nói không đúng về tình trạng hôn nhân của Trang với anh Tố. Bà bảo vì thương con gái nên đã che giấu việc làm không đúng của Trang khi bỏ chồng, mang con đi rồi sau đó quan hệ tình cảm với Minh.

"Trong việc này ít nhiều vợ chồng tôi cũng có lỗi khi chưa làm tròn trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ. Tôi phản ứng mối quan hệ giữa Trang với bạn trai vì nó chưa ly hôn với chồng. Cũng vì thế mà nó bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình rồi xảy ra chuyện cháu Ngân bị như vầy", ông Giang nói.

Dù xa cách hơn 2 năm nhưng khi gặp lại bé Ngân vẫn nhận ra bố và cho biết muốn được ở với bố.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về việc cháu Ngân là con đẻ của Đỗ Trọng Minh hay anh Trần Văn Tố. Tiếp nhận thông tin do anh Tố cung cấp, ông Chính nói sẽ thẩm định, thậm chí trưng cầu giám định ADN khi cần thiết.

Bà Trương Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng sẽ tạm giao cháu Ngân cho ông bà ngoại và anh Tố chăm sóc. Dự kiến Quỹ bão trợ trẻ em của tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 triệu đồng cho cháu Ngân. Còn số tiền hơn 40 triệu đồng do các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Ngân vẫn do địa phương tạm thời quản lý.

Trước đó, chiều ngày 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thấy bé Ngân bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người. Một số người đưa bé Ngân đến bệnh viện, vài người khác giữ vợ chồng Minh lại rồi báo công an.

Bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, Trang và Minh liên tục thay đổi lời khai. Lúc họ bảo bé Ngân không phải con đẻ, lúc thì xác nhận đó là con chung.

VnExpress