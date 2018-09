Cha đẩy con trai vào vòng lao lý trước ngày cưới

Chỉ còn một tháng thì kết hôn, Cường bị bố ép phải chở lên Sơn La lấy heroin, thuốc lắc. Hai bố con cùng bị bắt và đối diện với mức án phạt cao.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND Hà Nội truy tố các bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý từ Sơn La về Thái Nguyên, trong đó có hai bố con là Nguyễn Văn Bắc (51 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (30 tuổi).

Theo kết luận, sáng 18/11/2013, Trần Quang Báu (35 tuổi) đến nhà Bắc ở xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), lúc này có cả Nguyễn Khánh Nguyệt (44 tuổi, em vợ của Bắc) hỏi tìm mối mua ma tuý. Cả ba thống nhất lên Mộc Châu (Sơn La) lấy hàng.

Bắc gọi điện cho con trai là Cường lái xe, chở cả ba đi Sơn La trong ngày. Khi đến Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La), Bắc đưa 330 triệu đồng cho Báu và bảo Nguyệt đi cùng để lấy hàng. Ông ta và con trai đi ăn tối.

Báu để Nguyệt trọ trong một nhà nghỉ, còn anh ta đi lấy một bánh heroin và 4.000 viên ma tuý tổng hợp. Nguyệt thông báo cho anh rể đã lấy được hàng rồi thuê taxi về Hà Nội trước.

Sáng 19/11/2013, Nguyệt và Báu đi taxi mang theo ma túy về Thái Nguyên, khi đến Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza (thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật. Sau đó Bắc và Cường cũng bị bắt. Gần cuối tháng 8/2014, Báu bị chết do bị HIV giai đoạn cuối nên cơ quan công an đã đình chỉ điều tra bị can này.

Theo điều tra, Bắc nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Năm 1999, Bắc bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 6 năm 6 tháng tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến năm 2004, ông ta tiếp tục trả án vì tội vận chuyển ma tuý. Trước khi Bắc bị bắt ở vụ án này, vợ chồng con trai thứ hai của ông ta cũng bị vào trại vì liên quan đến ma tuý, khi mới cưới được 3 tuần.

Trong gia đình Bắc, chỉ có người vợ và Cường, con trai lớn không dính vào ma tuý. Những năm tháng bố đi tù liên miên, Cường là người giúp đỡ mẹ công việc đồng áng và làm nhang. Học hết cấp 2, Cường vay tiền hàng xóm mở cửa hàng kinh doanh nhôm kính. Gần đây, Cường dành được một khoản, mua chiếc ôtô Matiz hơn 100 triệu đồng để chở khách những lúc ít việc.

Vào buổi trưa nghe bố gọi chở đi có việc, Cường đang đi lắp cửa nhôm kính cho nhà hàng xóm. Bắc lấy lý do bị mất bằng lái xe nên nằng nặc bắt con trai chở đi Sơn La. Dù chối đang bận việc nhưng bị bố ép, doạ nạt, Cường không dám trái ý. Nhiều lần chứng kiến bố đánh, chửi mẹ và chịu đòn thay bà, Cường hiểu tính nết gia trưởng của ông ta.

Khi có Nguyệt và Báu cùng tham gia, Cường đoán bố làm việc mờ ám. Nhưng đã trót lên đường, mặt khác nghĩ đơn giản rằng mình chỉ là người lái xe, Cường lặng lẽ làm theo yêu cầu của bố.

Theo dự tính trước khi bị bắt, một tháng nữa Cường sẽ tổ chức đám cưới. Cán bộ điều tra cho hay, Cường khóc nhiều và thương mẹ không có ai chăm sóc.

Việt Dũng