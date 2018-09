Cây liễu 'ma ám' và số 3 tang tóc

Cây liễu nơi ông Châu tự vẫn từng xảy ra 3 vụ treo cổ. Nạn nhân cũng đã 3 lần tự tử trước đó và là người thứ 3 trong gia đình tử vong.

Sau nhiều lần uống thuốc độc tự tử bất thành, ông Võ Minh Châu (sinh năm 1958, hành nghề tài xế taxi, ngụ 27A/7 khu phố Tân Phú, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn quyết tìm đến cái chết bằng cách treo cổ ngay trước mộ hai con.

Ông Châu có thói quen ra thăm mộ hai con vào lúc sáng sớm và chiều mỗi ngày. Hai người con của ông Châu mất cách đây đã nhiều năm nhưng người cha này vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau.

Như thường lệ, sáng 20/12, mới 6h ông đã ôm bó nhang đi ra mộ. Người thân do biết thói quen của ông nên chẳng ai để ý. Mãi đến hơn 9h, khi anh Võ Minh Nhật, người con trai còn lại của ông đi làm ca đêm về, ngang qua khu nghĩa địa, mới thấy cha mình trong tư thế treo cổ đã tắt thở từ bao giờ.

Anh Nhật xót xa kể lại: “Hôm đó, không biết tại sao đi làm về tôi cảm thấy bồn chồn ruột gan rồi tạt vào mộ hai đứa em thắp nhang. Đi ngang qua con đường mòn, tôi thấy thấp thoáng ai đó đang đứng lơ lửng trên cây liễu cạnh mộ. Bước lại gần mới thấy rõ là bố mình. Tôi vừa tri hô vừa đỡ bố xuống. Dù cơ thể ổng còn ấm nhưng hơi thở đã tắt, áp tai vào ngực không nghe tim đập nữa. Không thể cứu được, mọi người khuyên tôi nên giữ nguyên hiện trường chờ công an đến điều tra”.

Hiện trường vụ treo cổ.

Hiện trường vụ án ngay mộ của hai con ông Châu. Mọi người cho biết khu vực này hoang vắng, ít người qua lại nếu không có chuyện cần. Những ngôi nhà sát đó cũng không chọn đường đi ngang qua nghĩa địa mà đi lối vòng, dù xa hơn. Cây liễu nơi ông Châu treo cổ tự tử, theo người địa phương, trước đó từng xảy ra 2 vụ tự tử.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, người xấu số chết do ngạt thở, nghĩa là nạn nhân tự tìm đến cái chết. Thế nhưng bà Nguyễn Thị Thành, vợ ông Châu vẫn không đồng tình với nhận định trên. Người vợ cho hay, chồng mình mấy hôm trước đó vẫn vui vẻ bình thường, không có lý do gì phải tự kết liễu đời mình. “Mấy người bảo ông ấy bị ma ám, nhưng ma quỷ nào ở đây. Chắc chắn có lý do nào đó”, góa phụ hoài nghi.

Người nhà cung cấp thêm, trong cuộc sống hằng ngày, nạn nhân không hề gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, sau đó gia đình không đồng ý cho cơ quan pháp y tiến hành mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân bởi theo bà Thành: “Ổng chết rồi, mổ xẻ chỉ làm thân xác ông đau đớn hơn”.

Cái chết của ông Châu đã trở thành tâm điểm bàn luận ở địa phương. Nhiều ý kiến nhận định nạn nhân không có lý do nào để hành động dại dột như thế. Họ đồn đoán: “Có thể ông ấy không muốn chết nhưng do bị ma xui quỷ khiến mới làm thế. Nói thương con mà chết cũng không đúng, con ông ấy qua đời lâu rồi. Khu vực này không ai dám tới một mình, thế mà ông Châu ra vào thường xuyên. Căn nhà hoang cạnh nơi ông ấy tự vẫn cũng có người treo cổ chết, chắc “con ma” này ám ông ấy”. Theo họ, khu vực này có “dớp” treo cổ: 2 người treo cổ tự vẫn trên cây liễu; một người trong ngôi nhà hoang.

Người nhà cho hay, ông Châu lái taxi ở Bình Dương. Thường ngày ông ít khi ở nhà, nhưng trước khi đi làm và những lúc rảnh rỗi, ông đều mang nhang đèn ra mộ đứa con “tâm sự”. Ông có tất cả 3 người con, con trai út dính vào nghiện ngập ma tuý sau đó chết vì bệnh. Còn con gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông sau đó không lâu. Từ ngày mất con, ông Châu thường xuyên lộ thái độ chán nản với cuộc sống.

Ông từng tìm cái chết đến ba lần. Lần thứ nhất ông uống thuốc độc tự tử ngay giữa đêm khuya phía sau nhà. “Lần đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi đau bụng nên đi vệ sinh bất thường. Bước ra phía sau nhà, thấy bố đang nằm nôn ói. Tôi hỏi: 'Bố bị đau bụng sao không kêu con' nhưng ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc nên biết chuyện. Ông được đưa đến bệnh viện kịp thời nên qua cơn nguy kịch”, anh Nhật kể lại.

Cũng từ lần đó, ông Châu bị vợ con bắt ở nhà chứ không cho đi làm vì sợ ông sẽ làm liều như lần trước. Suốt ngày gia đình phải cắt cử người ở nhà trông chừng. Được vài tháng, thấy ông Châu sinh hoạt bình thường, nói cười vui vẻ nên gia đình để ông tiếp tục công việc lái xe taxi như cũ.

“Sau thời gian vui vẻ, bỗng nhiên bố tôi lại thay đổi tính cách. Rồi một hôm, trời vừa nhá nhem tối, bố theo thói quen ra mộ thắp nhang cho hai đứa em. Nhưng không ngờ rằng trước khi đi, bố đã thủ sẵn chai thuốc diệt cỏ để uống tự tử. May sao hôm đó ở nhà đợi cơm lâu nên tôi chạy xe ra xem sao. Tới nơi tôi thấy bố mình nằm vật ngay chính nơi mà bố treo cổ lần ba này, ngay dưới gốc cây liễu”, con trai của người tài xế taxi xấu số kể tiếp.

Sau lần này, ông Châu hứa với vợ con sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột nữa. Thế nhưng, ngày 20/12 vừa qua, người đàn ông từng hai lần “chết hụt” lại tìm đến cái chết. Không may mắn như những lần trước, lần này khi được phát hiện, ông Châu đã tắt thở. Vợ và con trai nạn nhân cho hay không thể lý giải được tại sao chồng, bố mình lại khăng khăng đòi chết như vậy.

Tại địa phương, còn có đồn đại nạn nhân tự tử bởi liên quan đến món nợ 50 triệu đồng. Cũng có người lại cho rằng số tiền ông Châu nợ lên đến 2-3 tỉ chứ không chỉ 50 triệu và khoản nợ này “do vợ ông Châu suốt ngày ở nhà mê trò cờ bạc mà sinh ra”.

Một hàng xóm tỏ vẻ thương cảm: “Ông ấy suốt ngày lo đi làm, còn bà vợ lấy cớ bệnh tật không chịu làm lụng. Ăn rồi chỉ ở nhà lo đánh bài. Ngay cả mấy con bò cũng phải sai đứa con dâu chăn giữ để dành thời gian chơi bài”.

Bà Thành khẳng định không hề có số nợ nêu trên. Bà giải thích: “Một số người ghét tôi nên nói thế để bôi nhọ danh dự chứ bản thân tôi không hề chơi trò cờ bạc gì cả. Căn bệnh thấp khớp khiến tôi đi lại khó khăn nên chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Món nợ 50 triệu hoàn toàn bịa đặt chứ nói gì đến tiền tỉ, mà nếu có đi nữa, nhà tôi cũng đủ sức trả chứ đâu có đến nỗi phải tự tử để chạy trốn trách nhiệm”.

Vợ nạn nhân nhận định, có thể chuyện mất đi liên tiếp hai đứa con khiến chồng mình bị ám ảnh, buồn chán, mới hành động thiếu suy nghĩ. “Nhiều lần tôi tâm sự gặng hỏi nhưng ổng chỉ thở dài, không nói lời nào”, người vợ thuật lại.

Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo Pháp Luật Việt Nam