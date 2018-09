Cậu của công nương Kate đánh vợ giữa đường

Cuộc hôn nhân thứ tư của cậu ruột công nương Kate có thể sẽ kết thúc sau khi ông thừa nhận đã đấm vào mặt vợ trên phố.

Vợ chồng ông Gary Goldsmith khi còn mặn nồng. Ảnh: Alpha Press

The Sun đưa tin ông Gary Goldsmith, 52 tuổi, đã đấm thẳng vào mặt vợ sau khi cả hai to tiếng với nhau trên phố Wimpole, London, khoảng gần 1h sáng ngày 13/10. Sự việc xảy ra sau khi ông Gary tham dự một hoạt động từ thiện và dường như bị say rượu.

Hiện bà Julie-Ann, vợ ông Gary, yêu cầu tòa án can thiệp sau một loạt xung đột giữa hai vợ chồng.

Daniel Shepherd, 28 tuổi, người đã lái taxi chở vợ chồng ông Gary trở về căn penthouse giá 3 triệu bảng Anh của họ ở Marylebone, trung tâm thủ đô London, cho biết hôm đó cặp vợ chồng đã cãi nhau rất quyết liệt trên xe. Theo nhân chứng này, họ tranh cãi về việc ông Gary dường như đã hít thuốc phiện với mấy người bạn làm kinh doanh trong cuộc đấu giá từ thiện.

Theo lời kể của Daniel, cả ông Gary và bà Ann đều say rượu. "Bà Goldsmith đã tát vào một bên mặt chồng, khiến ông Gary đáp trả bằng một cú đấm vào giữa mặt", anh này nói.

Tại phiên tòa hôm qua, ông Gary Goldsmith, cậu của công nương Kate, đã thừa nhận đánh vợ. Cuộc hôn nhân của họ dường như đang trên bờ vực đổ vỡ. "Niềm tin vào mối quan hệ này đã bị phá bỏ. Theo lời bà ấy, việc này không phải mới xảy ra có một lần", quan tòa Emma Arbuthnot hôm qua cho hay.

Ông Gary Goldsmith là em trai mẹ ruột công nương Kate, bà Carole Middleton. Ông hiện là chủ một công ty tuyển dụng với giá trị tài sản khoảng 30 triệu bảng Anh. Bà Julie-Ann là vợ thứ tư của ông.

Công nương Kate (váy trắng, bên trái) khi còn nhỏ, chụp cùng gia đình và cậu Gary Goldsmith (đeo kính, ở giữa). Ảnh: News Syndication