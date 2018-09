Cãi nhau về chuyện đổ rác, đâm chết người

Thấy người phụ nữ đổ rác cạnh nhà mình, anh Ngọc ra góp ý nhưng bị chồng của bà này cầm dao nhọn đâm tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng truy bắt Nguyễn Văn May (54 tuổi, ở số 44/38 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/4, bà Phạm Thị Loan (53 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang rác đến bỏ gần số nhà 40/44, đường Võ Thị Sáu. Sau đó, anh Đặng Bảo Ngọc (33 tuổi, chủ nhà số 40/44), đã ra góp ý, dẫn đến hai người lời qua tiếng lại cãi vã nhau.

Thấy vợ bị trách móc, Nguyễn Văn May (chồng bà Loan) cầm con dao nhọn từ nhà chạy ra và trong lúc xô xát đã đâm vào người anh Ngọc rồi bỏ trốn. Ngay lập tức, anh Ngọc được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được Phạm Thị Loan trên địa bàn quận Hà Đông.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt May.

Theo Pháp Luật Việt Nam