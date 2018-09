Bốn thanh niên đăng phim sex, kiếm lợi 3 tỷ đồng

Lập trang web đăng tải hơn 4.000 phim, clip có nội dung đồi trụy, nhóm 4 thanh niên đã thu bộn tiền từ người truy cập.

Ngày 9/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can với Nguyễn Duy Hải (23 tuổi), Đỗ Văn An (23 tuổi), Đỗ Xuân Tùng (24 tuổi) và Trần Chí Trung (23 tuổi) để điều tra hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Giữa tháng 7/2015, Hải tải các phim, clip có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em... đăng trên trang web vừa mua tên miền với giá 300.000 đồng. Theo nhà chức trách, Hải đăng quảng cáo tại nhiều mạng xã hội ở ngước ngoài nhằm thu hút lượng truy cập. Tại trang web của Hải, khách muốn được "ưu đãi đặc biệt" phải trả tiền theo mức 17 USD/30 ngày, 28 USD/60 ngày, hơn 63USD/180 ngày.

Thấy Hải kiếm bộn tiền, An, Tùng và Chung xin tham gia. Hải hướng dẫn cách thức nhưng yêu cầu các đường link đều phải dẫn về trang do Hải làm quản trị. Nhóm này sẽ được Hải trả 65% tiền thu về.

Theo cáo buộc, Hải quản lý 41.000 tài khoản thành viên, trong đó hơn 600 là trả phí. Các bị cáo đã đăng 4.400 phim, clip có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích dục.

Trong số tiền thu về hơn 3,6 tỷ đồng, Hải khai dùng duy trì hoạt động của các web, trả tiền quảng cáo và chi tiêu cá nhân.

Theo VnExpress