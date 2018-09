Bố Meghan khẳng định không được nhận thiệp mời đám cưới con gái

Cựu đạo diễn ánh sáng Hollywood cho biết không nằm trong số 600 khách nhận thiệp mời chính thức, dù rất háo hức và định trưng bày trong nhà.

Ông Thomas Markle, bố của Nữ Công tước xứ Sussex, gần đây khiến dư luận chú ý khi thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn tiết lộ cuộc sống của con gái. Ảnh: The Sun.

Theo Mirror, hàng trăm khách mời may mắn nhận được thiệp mời tới dự đám cưới của Hoàng tử Harry với cựu diễn viên Mỹ, Meghan Markle, hôm 19/5 tại Lâu đài Windsor. Tấm thiệp, được in và chế tác bởi công ty in, thiết kế Barnard & Westwood ở London.

Các khách mời còn được tham dự bữa tiệc trưa được tổ chức ngay sau khi vợ chồng Harry - Meghan kết thúc các nghi lễ trong Nhà nguyện St. George.

Tuy nhiên, ông Thomas Markle, 74 tuổi, khẳng định ông không nằm trong số 600 vị khách được nhận lời mời trên, dù ông đã rất háo hức và dự định sẽ cho tấm thiệp vào khung ảnh để trưng bày trong nhà.

"Tôi chưa bao giờ nhận được tấm thiệp mời cưới nào của con gái. Ban đầu tôi nghĩ 'Cũng được thôi, vì tôi là một phần của đám cưới này', nhưng thực lòng tôi rất thích nhận được lời mời chính thức để đặt nó vào khung ảnh", Thomas nói với Mail Online hôm 12/8. "Tôi đã bảo Meghan hãy gửi thư mời cả gia đình. Tôi nói với con bé rằng các thành viên khác trong nhà sẽ không tới được đâu, vì họ chẳng đủ tiền để mua vé máy bay, nhưng việc này thể hiện con bé có cử chỉ đẹp trong mắt mọi người trong nhà. Tất nhiên, điều đó không hề xảy ra".

Hoàng tử Harry và Meghan nắm chặt tay nhau khi làm lễ trong Nhà nguyện St. George, lâu đài Windsor, hôm 19/5. Ảnh: AP.

Vị cựu đạo diễn ánh sáng Hollywood cũng tiết lộ ông đã chuẩn bị một bài phát biểu trong đám cưới con gái hôm 19/5 nhưng không có cơ hội được đọc nó.

Theo Thomas, ông đã hỏi con gái liệu có thể nói vài lời vào ngày vui của cô không, nhưng câu trả lời của Meghan là không. Việc này khiến ông cảm thấy "bị tổn thương".

Nữ Công tước xứ Sussex được cho là muốn có thời gian tạm thời ngừng liên lạc với bố đẻ sau khi ông Thomas đồng ý trả lời vài cuộc phỏng vấn, trái với mong muốn của Hoàng gia.

Cả hai bố con cựu diễn viên Mỹ đã không nói chuyện với nhau khoảng 3 tháng kể từ sau đám cưới được hàng triệu người khắp thế giới theo dõi hôm 19/5. Ông Thomas đã phàn nàn về mối quan hệ hiện tại với con gái và vài lần công khai cầu xin cô hãy chủ động liên lạc. Dù vậy, vợ hoàng tử Harry được cho là không động lòng trước "những giọt nước mắt cá sấu" của bố và chưa sẵn sàng để liên lạc.

"Meghan yêu quý ông Thomas và muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy trong thời gian dài. Nhưng hiện tại, cô ấy cảm thấy giữa cô và ông Thomas cần một khoảng cách", The Sun dẫn lời một nguồn tin tiết lộ. "Meghan cũng hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng việc này cần thời gian".

Ông Thomas Markle đã bí mật gặp các paparazzi và chụp ảnh để đổi lấy 100.000 USD trước ngày Meghan lên xe hoa. Ông cũng không có mặt trong đám cưới của con gái hôm 19/5 do phải phẫu thuật tim.