Bố mất, mẹ lấy chồng, bé 6 tuổi ở Hà Giang ngủ ngoài đường

Cậu bé Hùng đi chân đất, co ro trong manh áo cộc khi được người đi đường phát hiện ngủ say trên con đường đất giữa đêm.

... Bé trai được tìm thấy ngủ trên con đường đất ở thôn Trù Lủng Dưới tối 10/9

Tối 10/9, trên đường đi làm về, anh Sình Mí Già (trưởng thôn Phiêng Bung, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bắt gặp một em nhỏ ngủ trên con đường đất nhỏ hẹp ở thôn Trù Lủng Dưới. Chiếu đèn xe máy, anh phát hiện đó là một bé trai, mặc quần áo cộc, đi chân đất, đang nằm co ro trong cái lạnh đêm về.

"Thằng bé ngủ say đến nỗi chúng tôi lay mãi nó mới tỉnh. Lúc ấy là khoảng 22h, cả thôn đã đi ngủ hết. Khi được hỏi sao lại ở ngoài đường, cậu bé nói bằng tiếng Mông, bảo không ai cho ngủ. Nó có vẻ ít nói, không sợ người lạ nhưng lạnh và yếu. Nhìn thấy thế, tôi thương quá", anh Già kể.

Bé Hùng tỉnh dậy khi được người đi đường chiếu đèn đánh thức. Ảnh: Doi Hoi Thay Ten.

Anh Già và những người đi cùng sau đó bọc em nhỏ trong áo gió, đưa về nhà bà ngoại bé gần đó. Hôm sau, anh Già bắt gặp cảnh tượng tương tự và lại bế cậu bé tới nhà dân tá túc. Theo trưởng thôn Phiêng Bung, bé trai tên là Vừ Mí Hùng, sinh năm 2012, sống tại thôn Trù Lủng Dưới (xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc). Thôn Phiêng Bung của anh Già giáp thôn Trù Lủng Dưới của Hùng và anh thường gặp cậu bé ngủ dọc đường mỗi tối đi làm về muộn.

Không đành lòng trước hoàn cảnh của Hùng, anh Già đăng video và hình ảnh cậu bé lên mạng, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ. Anh Già cho biết một phụ nữ đã tới cưu mang và đưa bé Hùng tới bệnh viện khám bệnh, sau khi gọi cho anh hỏi han.

"Do công việc bận rộn nên mấy hôm nay tôi chưa gặp lại Hùng. Tôi nghe người chăm sóc cháu bé thông báo nó bị suy dinh dưỡng nhưng hiện được cho ăn uống đầy đủ và uống thuốc. Hôm nay tôi sẽ tới viện thăm thằng bé", anh Già nói.

Trao đổi với VnExpress, bà Phạm Thị Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Khâu Vai - cho hay chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và ngày 12/9, lãnh đạo xã đã làm việc với các bên liên quan. Cụ thể, bố Hùng đã mất, mẹ lấy chồng khác cùng thôn. Khi đi lấy chồng mẹ mang theo con lớn, còn bé Hùng được bác (anh trai bố) nhận nuôi do không có con trai. Người bác này nuôi được hai năm. Gần đây ông này ốm đau, uống rượu, vợ bỏ đi. Bé Hùng thường qua lại nhà các chú và bà ngoại cạnh đó ăn uống, còn đêm thì vẫn về nhà ngủ với bác.

"Việc bé ngủ ngoài đường có thể do bé chơi muộn ngủ quên hoặc do bé sợ bác say rượu nên nằm ở đường gần hiên nhà, chờ bác đi hoặc ngủ rồi mới vào", bà Thủy nói.

Bé Hùng được một nhà hảo tâm cưu mang và chăm sóc sau khi câu chuyện em ngủ ngoài đường được chia sẻ trên mạng. Ảnh: Hồng Ngọc.

Theo bà Thủy, mẹ bé nói hoàn cảnh khó khăn, đông con nên không thể chăm thêm bé. Thời gian tới chính quyền sẽ kết hợp với trường nội trú chăm sóc, cho bé ăn học. Bà Thủy cũng xác nhận bé Hùng đang được các nhà hảo tâm đưa đi viện chăm sóc. Có một số cá nhân đã làm đơn xin phép uỷ ban được nhận nuôi bé.

Hà Dương