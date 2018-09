Bí thư xã vu khống lãnh đạo huyện ngủ với cấp dưới

Một bí thư xã ở Thanh Hoá gửi nhiều tin nhắn bịa chuyện Bí thư huyện uỷ dan díu cùng một nữ cán bộ dưới quyền ở khách sạn và bị người nhà bắt quả tang.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt Đinh Trọng Tấn (37 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương) để điều tra cáo buộc có hành vi vu khống, bôi nhọ lãnh đạo huyện.

Liên quan đến vụ việc ngày 7/3, ông Trịnh Thăng Sự, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Quảng Xương (Thanh Hóa), cho biết hầu hết nội dung ông Tấn phát tán đều là bịa đặt nhằm mục đích hạ uy tín cấp trên.

Ông Tấn bị bắt giam hai tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ông Sự cho hay ông Tấn nhắn tin vu khống bí thư huyện là do không được bố trí về làm Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội như nguyện vọng cá nhân.

Ông Tấn gần đây gửi nhiều tin nhắn về chuyện bí thư huyện dan díu cùng một nữ cán bộ dưới quyền ở khách sạn và bị người nhà bắt quả tang. “Khai báo với cơ quan chức năng, ông Tấn thừa nhận do bức xúc nên bịa ra tin nhắn đó, chứ không có thật”, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Quảng Xương cho hay.

Cũng theo ông Sự, ông Tấn còn nhắn thêm một tin nữa cho rằng lãnh đạo huyện tham nhũng vật chất, tham nhũng tình dục song đều được cho là không có cơ sở.

Ông Tấn hiện bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ đang nắm giữ. Khi bị bắt giam, ông này là huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh.

Chân Nhân