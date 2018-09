Bi kịch từ chuyện sống thử của cặp đôi học sinh

Do bị bạn trai nghi ngờ bán dâm cho khách, Tiên dùng dao đâm trúng tim người yêu.

Khoảng 2h30 phút ngày 5/5, một vụ án mạng đã xảy ra tại nhà trọ ở địa chỉ ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nạn nhân là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1999) trú xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an ngay trong đêm đã tới hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ Phan Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2000) trú tại ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp). Mỹ Tiên cũng chính là bạn gái sống cùng phòng trọ như vợ chồng với Khánh mặc dù cả hai còn chưa đến tuổi kết hôn.

Theo điều tra ban đầu, Khánh và Tiên nảy sinh tình cảm yêu đương nên rủ nhau bỏ nhà đi làm thuê. Đầu tháng 4, đôi tình nhân trẻ đưa nhau đến nhà trọ Bi Bo thuộc ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thuê nhà, tìm việc làm. Mặc dù biết cả hai vẫn còn là trẻ con nhưng chủ nhà trọ vẫn đồng ý cho thuê, không những thế còn cho Khánh và Tiên thuê một phòng chung, sống như vợ chồng.

Ngoài việc cho thuê nhà thì chủ nhà trọ Bi Bo còn kinh doanh quán karaoke. Thấy Tiên trẻ, xinh xắn nên chủ nhà trọ đã cho Tiên làm tiếp viên. Từ ngày Tiên làm tiếp viên cho quán karaoke cặp tình nhân thường xuyên xảy ra cãi vã. Khánh ghen tuông vì nhiều lần thấy khách đùa cợt, sàm sỡ với Tiên.

Theo một số người cùng sống tại đây cho biết, đêm nào Khánh và Tiên cũng cãi nhau. Khánh đề nghị Tiên nghỉ làm và chuyển nhà trọ nhưng không được người yêu đồng ý.

Đặc biệt, Khánh nghe một số người nói lại là ngoài việc ngồi hát, uống bia cùng khách thì nhân viên ở đây phải “đi khách” khi có yêu cầu. Thêm vào đó, việc Tiên thường làm muộn nên Khánh nghi ngờ Tiên có bán dâm cho khách.

Đỉnh điểm vào rạng sáng 5/5, giữa Tiên và Khánh đã xảy ra xô xát, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Tiên đã dùng con dao Thái Lan đâm hai nhát vào trúng ngực trái của Khánh. Hậu quả, Khánh chết trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, thiếu nữ 16 tuổi khóc nấc khai rằng, vì bạn trai quá ghen tuông lại dọa đánh đập nên đã không kiềm chế được bản thân.

Theo một cán bộ điều tra, qua xác minh hoàn cảnh của nạn nhân và hung thủ tại xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp cũng khá khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, các phụ huynh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra với con cái mình trước đó, thậm chí không biết con mình đã đi đâu, làm gì.

Cơ quan Công an huyện Bến Lức đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Tiên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công Lý