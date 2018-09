Bi kịch của đôi vợ chồng yêu nhau qua mạng

Mới gặp nhau vài lần nhưng hai người vội vã kết hôn, do đó cuộc sống thường mâu thuẫn, đỉnh điểm khi người vợ bị chồng chém dã man.

Hiện nay, Bàn Văn Cường (sinh năm 1983, trú tại Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vẫn đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h ngày 17/2, Bàn Văn Cường đi uống rượu về. Do Cường đã ngà ngà say nên vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, sẵn hơi men trong người, Cường đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, vào mặt vợ là chị Dương Thị Hiền (sinh năm 1994, quê ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Quá bất ngờ, người vợ chỉ biết hứng chịu trận mưa dao rồi ngất xỉu tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Hiền, những người hàng xóm chạy sang xem có chuyện gì xảy ra. Song thấy Cường vẫn cầm hung khí và nói nếu ai can ngăn sẽ chém chết nên không ai dám vào, mọi người đành phải gọi cho chính quyền địa phương và lực lượng công an xã.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Lục Sơn đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Lục Nam. Dù đã hết lời khuyên can nhưng Cường không chịu nghe lời và còn thách thức lực lượng chức năng, vì vậy lực lượng công an xã đã chia thành nhiều hướng đột nhập vào ngôi nhà, khống chế, tước vũ khí của hung thủ và giải cứu nạn nhân.

Hiện trường vụ án.

Chị Hiền được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng sức khỏe rất yếu, nhiều vết thương nặng, mất nhiều máu, đặc biệt là những vết chém ở vùng đầu, mặt, gân tay chân bị đứt.

Cường và Hiền quen nhau qua mạng. Chỉ gặp nhau vài đầu nhưng đôi trẻ đã nhanh chóng đi đến hôn nhân. Bà Mạc Thị Hường (mẹ của Cường) cho biết: “Chúng tôi thuộc vùng sâu, vùng xa. Tôi sinh được 8 đứa con nhưng một đứa con gái xấu số đã qua đời. Cường là con trai thứ 4 trong gia đình. Vì gia đình đông con nên không đứa nào được theo học đầy đủ, cứ học xong cấp 1 thì nghỉ học phụ giúp gia đình. Ông nhà tôi mất đã nhiều năm nay, một mình tôi phải lo mọi công việc”.

Một người hàng xóm cho biết thêm: “Cường làm nghề lái xe, hằng ngày đi làm ở xa. Nó lấy vợ mới được gần một năm nay. Khi mới lấy vợ, nó rất chỉn chu làm ăn nhưng có tính ham rượu chè nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Không ai ngờ nó lại có thể ra tay tàn độc với chính người vợ đầu ấp má kề như vậy”.

Anh Bàn Văn Thiện (em trai của Cường) cho biết thêm: “Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, về chuyện anh Cường uống rượu. Từ hôm xảy ra sự việc, em và gia đình bên ngoại đã thay phiên nhau chăm sóc cho chị Hiền. Chỉ tội nghiệp cho cháu nhỏ mới sinh 2 tháng, không được bú mẹ, khát sữa khóc suốt ngày”.

Hiện tại, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe của chị Hiền đã dần hồi phục, mọi cử chỉ hoạt động của chân tay có tiến triển hơn, nhưng vẫn chưa thể đi lại được vì phải mổ phẫu thuật nối lại gân ở chân. Thời gian điều trị còn phải tốn kém, kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng công an xã Lục Sơn - cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Do Cường rất manh động, cố thủ trong nhà, chúng tôi buộc phải hội ý và quyết định đột nhập ngôi nhà để khống chế và giải cứu nạn nhân, nếu để lâu rất có thể nạn nhân sẽ thiệt mạng do mất nhiều máu”.

Theo Lao Động