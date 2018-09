Bị gia đình ngăn cấm, đâm chết người yêu rồi tự sát

Bị gia đình ngăn cấm vì có quan hệ huyết thống, Nam dùng dao đâm 11 nhát vào người yêu rồi đâm tiếp 14 nhát để tự sát.

Chiều 19/1, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của Bùi Việt Nam (24 tuổi, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Trần Thị Hòa (22 tuổi, trú tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho hai gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 0h ngày 18/1, ông Đỗ Như Kính (60 tuổi, chủ nhà trọ số 21 Nguyễn Thiếp, Tự An, TP Buôn Ma Thuột) nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng số 6 của chị Hòa nên qua nhắc nhở giữ yên lặng cho mọi người ngủ. Một giọng nam thanh niên nói vọng ra: “Không có việc gì đâu” nên ông tiếp tục vào ngủ.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 30 phút sau, ông Kính nghe thấy tiếng kêu cứu của 2 thanh niên (trong đó có một người là em trai của Nam) nên mở cửa ra thì được cho biết tại phòng số 6 xảy ra vụ án mạng. Gọi mãi nhưng không có ai ra mở cửa, mọi người dùng thanh gỗ đập cửa kính xông vào, phát hiện một đôi nam nữ đang nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người, bên cạnh là một con dao.

Chị Hòa đã tử vong còn anh Nam đang nằm thoi thóp, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, vụ việc được báo lên Công an phường Tự An, xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên cơ quan này đã báo lên Công an tỉnh Đăk Lăk.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã có mặt tại hiện trường, qua quá trình khám nghiệm tử thi trên thi thể cô gái có 11 vết đâm, trên thi thể chàng trai có 14 vết đâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do giữa Nam và chị Hòa mẫu thuẫn tình cảm. Nam đã dùng dao Thái Lan đâm chết chị Hòa rồi dùng chính con dao đó để tự sát.

Theo người nhà nạn nhân cho, sau khi phát hiện giữa Nam và chị Hòa có tình cảm với nhau, gia đình và họ hàng 2 bên đã quyết liệt ngăn cấm vì 2 người có quan hệ huyết thống với nhau. Sau đó, chị Hòa cũng có ý định từ bỏ mối quan hệ này nên mới xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Theo Công An TP HCM