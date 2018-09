Bị chồng cứa cổ, vợ vờ chết để thoát nạn

Bị chồng cứa cổ khi đang ngủ, chị Hải nín thở giả vờ chết để thoát nạn. Tưởng vợ đã chết, kẻ ác phu nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 30/12, công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Thái Doãn Hoàn (sinh năm 1972, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1976), vợ của hung thủ.

Ngày 19/12, sau khi uống rượu chia tay bạn bè để vào tỉnh Quảng Nam làm thợ xây. Hoàn lên xe khách đi chừng 15 km thì quay lại nhà để lấy túi thuốc của một người bạn.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hải.

Khi về đến nhà, Hoàn nhớ lại chuyện xích mích với người nhà bên vợ. Cho rằng, chuyện vợ chồng mâu thuẫn có liên quan đến người anh em bên vợ nên Hoàn nảy sinh ý định giết vợ cho hả giận.

Hoàn sập cầu dao điện, cầm dao đến giường ngủ rồi cứa cổ vợ. Tuy nhiên chị Hải nín thở giả vờ chết nên Hoàn tưởng vợ đã chết, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi Hoàn rời khỏi nhà, chị Hải vùng dậy kêu cứu. Hàng xóm chạy sang thì phát hiện chị Hải bị chảy máu ở vùng cổ nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện để cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch.

Thái Doãn Hoàn tại cơ quan công an.

Ngày 30/12, ông Đặng Ngọc Hà, Trưởng công an xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của bị hại, cơ quan công an xác định nghi can là chồng của nạn nhân nên lập tức tiến hành bắt giữ Hoàn để điều tra làm rõ.

Theo người dân địa phương, Hoàn thường xuyên uống rượu say, đánh đập vợ con, đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý.

Theo Tiền Phong